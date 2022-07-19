نتفليكس توقعت خسارة مليوني مشترك.. ولكن هذا ما حصل!

قالت شركة نتفليكس الثلاثاء إنها خسرت 970 ألف مشترك في الفترة من أبريل نيسان وحتى يونيو حزيران، لتتجنب بذلك أسوأ سيناريو توقعته الشركة، لكنها قدمت توقعات أقل من توقعات وول ستريت للربع الحالي.

وتخطط منصة البث عبر الإنترنت لإطلاق فئة جديدة من الاشتراكات مدعومة بالإعلانات العام المقبل، وحذرت من أن ارتفاع الدولار يؤثر أيضا على الإيرادات من المشتركين في الخارج.

وحذرت نتفليكس في أبريل نيسان من أنها تتوقع خسارة مليوني عميل في الربع الحالي، الأمر الذي صدم وول ستريت وأثار تساؤلات حول آفاق النمو على المدى الطويل.

وفي حين أن عدد العملاء الذين خسرتهم نتفليكس في الربع الثاني كان أقل من المتوقع، فإنها قدرت أن عدد العملاء الجدد في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول سيصل إلى مليون. وكان محللو وول ستريت يتوقعون 1.84 مليون مشترك جديد، وفقا لمحللين استطلعت رفينيتيف رأيهم.

وفي رسالة إلى المساهمين، قالت الشركة إنها درست التباطؤ بشكل أكبر، والذي نسبته إلى مجموعة متنوعة من العوامل من بينها مشاركة كلمات المرور والمنافسة والركود الاقتصادي.

وما زالت نتفليكس هي خدمة البث المهيمنة في جميع أنحاء العالم مع ما يقرب من 221 مليون مشترك عالميا.