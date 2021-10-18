نجاح أولى عمليات تبرع بالكلى بواسطة الروبوت

نجحت أولى عمليات تبرع بالكلى بواسطة الروبوت لمريضين في إمارة دبي، والذي يعتبر إنجازا جديدا يعزز مكانة الإمارة في مجال الابتكار الطبي واكتشاف حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الصحية في المستقبل باستخدام أحدث التقنيات.

وأعلنت جامعة “محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية”، و”ميديكلينيك الشرق الأوسط” إجراء العمليتين الجراحيتين لاستئصال الكلى السليمة من متبرعين أحياء.

واستمرت كل عملية منهما حوالي ثلاث ساعات، باستخدام أحدث منظومات “دافنشي” الجراحية التي تعتمد على أذرع روبوتية صغيرة تحاكي براعة يد الجراح الطبيعية.

وأكد المدير العام لهيئة الصحة في دبي، عوض صغير الكتبي، أن ما تم يُعد إنجازاً مهماً يضاف لرصيد إنجازات دولة الإمارات والنجاحات التي تحققها دبي في القطاع الصحي، الذي يشهد تطورا لافتا على مستوى سياساته وبروتوكولاته وأنظمة الرعاية الطبية بمختلف تخصصاتها.

وقال الكتبي إن القطاع الصحي في دبي ودولة الإمارات يماثل أكبر القطاعات الصحية تقدما في العالم، وذلك مع توافر النخب الطبية والكوادر البشرية المتميزة، وأحدث التقنيات والحلول الذكية، إلى جانب توافر الخطط والرؤى المستقبلية والبرامج التطويرية، التي من شأنها زيادة قدراتنا التنافسية في هذا القطاع الحيوي”.

واعتبر ذلك تحولاً مهماً من شأنه تأكيد ريادة المنظومة الصحية في الدولة وتعزيز حركة السياحة العلاجية إليها من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.