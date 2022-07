نجاح إيصال قمر GPS من الجيل الجديد إلى مدارات الأرض

أعلنت شركة سبيس إكس الأميركية في بيان أنها نجحت في إطلاق قمر صناعي من الجيل الجديد تابع لمنظومة GPS.

أشارت الشركة إلى “أن عملية إطلاق قمر GPS III جرت يوم الخميس 17 حزيران الجاري، وباستخدام صاروخ فضائي من نوع Falcon 9 أطلق من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا”، وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن القمر دخل مداره الأولي المحدد بعد ساعة ونصف من موعد إطلاقه، أما المرحلة الأولى من صاروخ Falcon 9 فعادت لتهبط بعد 9 دقائق من الإطلاق على منصة Just Read the Instructions العائمة التي كانت متواجدة في المحيط الأطلسي.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship, completing this booster’s second GPS III flight pic.twitter.com/7WDueMj5VJ

— SpaceX (@SpaceX) June 17, 2021