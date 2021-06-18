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نجاح إيصال قمر GPS من الجيل الجديد إلى مدارات الأرض

18 - يونيو - 2021
قمر صناعي من الجيل الجديد

قمر صناعي من الجيل الجديد

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أعلنت شركة سبيس إكس الأميركية في بيان أنها نجحت في إطلاق قمر صناعي من الجيل الجديد تابع لمنظومة GPS.

أشارت الشركة إلى “أن عملية إطلاق قمر GPS III جرت يوم الخميس 17 حزيران الجاري، وباستخدام صاروخ فضائي من نوع Falcon 9 أطلق من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا”، وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن القمر دخل مداره الأولي المحدد بعد ساعة ونصف من موعد إطلاقه، أما المرحلة الأولى من صاروخ Falcon 9 فعادت لتهبط بعد 9 دقائق من الإطلاق على منصة Just Read the Instructions العائمة التي كانت متواجدة في المحيط الأطلسي.

وتضم منظومة GPS حاليا أكثر من 30 قمرا صناعيا تستخدم لخدمات الملاحة وتحديد المواقع، وكانت الولايات المتحدة قد دعمتها بعدة أقمار اتصالات جديدة من الجيل الثالث، أطلقت أولها في كانون الاول 2018، وذلك بحسب “نوفيستي”.

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