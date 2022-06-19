نزيف خسائر العملات الرقمية يتواصل.. بيتكوين دون الـ18 ألف دولار

واصلت العملات الرقمية نزيف الخسائر، وهوى سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة إلى أقل من 18 ألف دولار، مسجلة أدنى مستوى لها في عام ونصف، ومتكبدة خسارة مهولة في القيمة السوقية.

سعر بيتكوين اليوم

وفي التعاملات المبكرة تراجع سعر بيتكوين إلى 17,671 دولار، قبل أن تصعد مجددا إلى حدود 18,494 دولار بحلول الساعة العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة.

وهذا هو أدنى مستوى لعملة بيتكوين في نحو عام ونصف.

وهوت القيمة السوقية لعملة بيتكوين إلى 353.602 مليار دولار، بينما وصل حجم التداول في آخر 24 ساعة إلى 40.27 مليار دولار بزيادة 29.81%، وفقا لكوين ماركت كاب.

وانخفضت بيتكوين هذا العام أكثر من 60% حتى الآن، وفقا لكوين ديسك.

ومنذ بلوغها أعلى مستوياته في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 عند 68991 دولارا، خسرت بيتكوين أكثر من 72% من قيمتها.

أسباب هبوط بيتكوين

ويتواصل هبوط بيتكوين بعد أن أبدى المستثمرون قلقهم من المشكلات المتزايدة في قطاع العملات المشفرة ومع استمرار التراجع العام عن الأصول ذات المخاطر العالية.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق للأمريكتين لدى أوندا إن “كسر حاجز 20 ألف دولار يظهر انهيار الثقة في قطاع العملات المشفرة”.

وتابع: “هذا ما نشهده في الآونة الأخيرة. يوجد عدد كبير جدا من العملات المشفرة والبورصات التي تتعرض لضغوط مالية هائلة نظرا لزيادة تكاليف الاقتراض”.

وتراجعت البورصات هذا الأسبوع، ويعزى ذلك إلى الخوف من أن المصارف المركزية، على رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لن تبدو متشددة في إرادة كبح التضخّم، ما يهدد بإضعاف الاقتصاد العالمي.

وفي حين كانت سوق العملات المشفرة تساوي أكثر من 3 تريليونات دولار في ذروتها قبل 7 أشهر، تراجعت إلى ما دون تريليون دولار، بعدما بلغت 3000 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.

أزمة العملات الرقمية

وتسارع انخفاض عملة بيتكوين بعد تعليق منصتي “سلسيوس” Celsius و”بابل فاينانس” Babel Finance عمليات السحب.

واقترحت الشركة الأولى التي تبلغ قيمتها 12 مليار دولار، على مستخدميها استخدام عملاتهم المشفرة “التاريخية” مثل بيتكوين وإيثريوم للاستثمار في عملات رقمية جديدة.

أما الثانية فقالت لعملائها الجمعة إنها ستعلق جميع عمليات السحب بسبب “ضغوط غير اعتيادية على السيولة”.

وساهم تجميد وجيز لعمليات سحب بتتكوين من أكبر منصة في العالم، “باينانس” Binance، هذا الأسبوع، في تراجع الاستثمار في العملات المشفّرة.

وأعلنت منصة “كوينبيس” Coinbase من جهتها الثلاثاء أنها ستلغي 18% من الوظائف فيها، أي نحو 1100 منصب.