نصائح لإطالة عمر بطارية الآيفون

في كل إصدار من إصدارات آيفون تزداد سعة البطارية ويزداد معها عمرها الافتراضي، لكن لا نشعر بهذا الفرق بسبب ازدياد متطلبات الجهاز التي تستنزف طاقة البطارية بشكل أكبر. لهذا السبب عليك أن تعرف كيف تحافظ على بطارية الآيفون.

ويوجد العديد من الطرق لتطويل عمر البطارية.

كيف تحافظ على بطارية الآيفون؟

من أجل الحفاظ على بطارية الآيفون الخاصة بك يوجد العديد من الطرق يمكنك اختيار مجموعة منها بما يناسب استخدامك.

ونضع بين يديك الطرق الأكثر عملية والمبنية على التجربة والأسس العلمية.

معرفة التطبيقات التي تستنزف طاقة الجهاز

في البداية ننصحك بمعرفة التطبيقات الأكثر استنزافا للطاقة على جهازك، وغالبا ما تكون الألعاب وبرامج تحديد الموقع (GPS)، فهي تقوم بإجهاد وحدة المعالجة المركزية والمعالج الرسومي والشاشة؛ مما يعني صرف طاقة أكبر لعمل هذه التطبيقات.

ولكي تعرف ما التطبيقات الأكثر استنزافا لموارد البطارية بشكل محدد أكثر عليك الذهاب إلى الإعدادات ومن ثم البطارية. بعد ذلك قم بالتمرير لأسفل وستظهر التطبيقات الأكثر استنزافا للبطارية بالنسب المئوية.

ستعطيك نتائج الاستخدام خلال 24 ساعة وكذلك نتائج الاستخدام في آخر أسبوع. وهنا إما عليك حذفها أو تقليل استخدامها.

التغطية الخلوية والبلوتوث

في حال كنت في منطقة لا تحتوي على تغطية خلوية جيدة، اعلم أن هذا الأمر قد يستنزف سعة البطارية بشكل لا بأس به.

فإذا كنت تحتاج لإطالة أمد البطارية على سبيل المثال في حالة التخييم والبقاء لفترة طويلة قبل شحن هاتفك، يُنصح بوضع الجهاز في وضع الطيران وعدم تغييره إلا عند الحاجة لمكالمة هاتفية ضرورية.

وفي حال أردت استخدام الشبكة فيمكنك استخدام وضع الشبكة “جي 2” (2G) أو “جي 3” (3G)، فهي أقل صرف للطاقة بالمقارنة مع “جي 4” (4G) أو “جي 5” (5G) التي تستهلك طاقة بشكل أكبر.

أما بالنسبة للبلوتوث فهو يستنزف سعة البطارية عندما يكون موصولا بأحد الأجهزة الذكية كالساعة الذكية مثلا؛ لذلك ينصح بفصلها عند عدم الحاجة إليها.

ضبط تطبيقات الخلفية

بعض التطبيقات تعمل في الخلفية حتى ولو لم تكن تستعملها بشكل فعلي وهذا ما يؤدي إلى استنزاف سعة البطارية في الجهاز.

كي تحافظ على بطارية الآيفون الخاصة بك عليك تحديد التطبيقات التي تعمل في الخلفية من خلال الانتقال إلى الإعدادات ثم أيقونة “عام” ثم تحديث تطبيق الخلفية.

اضغط على إيقاف التشغيل لجميع التطبيقات في الخلفية، وهكذا لن تُفتح هذه التطبيقات إلا عن طريق شبكة “واي فاي” (Wi-Fi). كما يمكن الدخول إلى قائمة التطبيقات من الإعدادات وإيقاف التشغيل لكل تطبيق على حدة.

يمكنك أيضا الدخول إلى الموقع من الإعدادات واختيار “أبدا” (Never) بدلا من “دائما” (Always) لإيقاف جميع التطبيقات التي تستخدم “جي بي إس” (GPS).

قلل من استخدام سيري (Siri)

تعد ميزة المساعد الذكي سيري ماتعة ومفيدة جدا، لكنها تزيد من استهلاك موارد الجهاز بعض الشيء، لذلك من المستحسن التقليل منها.

ويمكن إيقافها من خلال الدخول إلى الإعدادات ومن ثم اختيار سيري وبحث “Siri & Search”، بعد ذلك اضغط على إيقاف تشغيل خيار المساعد الذكي.

تقليل سطوع الشاشة

سطوع الشاشة يستنزف شحن البطارية أكثر مما تتخيل. ويمكنك خفض سطوع الشاشة من خلال الدخول إلى مركز التحكم والتمرير للأسفل والتحكم في عنصر السطوع أو الذهاب إلى الإعدادات ومن ثم العرض والسطوع والتحكم بالسطوع من خلال شريط التحكم.

كما يمكنك الاستفادة من إعداد السطوع تلقائيا لينخفض ويرتفع وفق البيئة التي أنت فيها، لكن يمكن الاستغناء عنه في حالة لم يتناسب الضبط التلقائي مع البيئة المحيطة.

ويمكن للتشغيل المطول للشاشة في وضع عدم الاستعمال أن يستنزف موارد البطارية، لذلك اذهب إلى الإعدادات ومن ثم العرض والسطوع وانقر على القفل التلقائي واضبطه حتى 30 ثانية أو أقل.

من ناحية أخرى يفيد ضبط الهاتف إلى الوضع المظلم بإطالة عمر البطارية بشكل كبير، ويكون ذلك من خلال الذهاب للإعدادات، ثم إلى العرض والسطوع قبل أن تنقر على التبديل إلى “الوضع المظلم” (Dark Mode).