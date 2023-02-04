نصائح لتأمين حسابك على فيسبوك

فيسبوك واحداً من أهم تطبيقات التواصل الاجتماعي المتواجدة على الساحة، بل الأقدم والأكثر استخداماً من قبل الملايين حول العالم.

وقد يواجه البعض عن استخدام التطبيق بعض عمليات الاحتيال والاختراق، خاصة وأن أساليب الاحتيال باتت متطورة في الوقت الحالي.

ووفقا لموقع MetaBlueprint””، فإنه في حال واجهت أي من الإشعارات التالية فإنها إشارة إلى أن أحدهم يحاول اختراق حسابك الرسمي على الفيسبوك، وهي كالترتيب:

– تغيير البريد الإلكتروني أو كلمة المرور الخاصة بك.

– تغيير اسمك أو عيد ميلادك.

– إرسال طلبات الصداقة لأشخاص لا تعرفها.

– إرسال رسائل لم تكتبها وهي الأكثر شيوعا.

– كتابة منشورات لم تقم بإنشائها.

وللتصدي لمحاولات الاختراق، اتبع النصائح التالية:-

أولا: قم بتأمين حسابك على منصة الفيسبوك من خلال استخدام أداة المساعدة الإرشادية، التي ستتطلب منك تغيير كلمة المرور الخاصة بك ومراجعة نشاط تسجيل الدخول الأخير الخاص بك، ومن ثم سيتم إرسال كود آمان للبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، استخدمه للتأكد من هوية صاحب الحساب.

ثانيا: قم بالإبلاغ بنفسك عن سرقة حسابك في حالة لم تستطع استرداده مرة أخرى، عبر استخدام رمز الأمان المرسل لك، من ثم ستتجه الشركة الأم لتطبيق الفيسبوك لبذل جهودها لاستعادة حسابك أو حذفه حتى لا يتمكن أحد من استغلاله ضدك.

بدوره يوفر تطبيق الفيسبوك بيئة آمنة للمستخدمين، يلتزم خلالها بإرشادات ومعايير المجتمع المتواجد فيه، لذا يمكنك الحفاظ على تلك الخصوصية وتأمين حسابك من الاختراق عبر اتباع الآتي:

– اهتم بأن تخصص كلمة مرور مميزة لا يسهل اكتشافها، وتأكد من عدم مشاركتها مع الآخرين، ولكي تضمن أن تكون كلمة المرور قوية، التزم بالآتي:

– أن تكون من 6 أحرف على الأقل، من بينها أرقام ورموز وعلامات ترقيم.

– ابتعد عن استخدام الكلمات الشائعة أو اسمك أو تاريخ ميلادك.

– قم يتغيير كلمة المرور كل 6 أشهر.

– تحديد من يمكنه رؤيتك على الفيسبوك، من خلال تغيير إعدادات الخصوصية الخاصة بك إلى أصدقاء الأصدقاء فقط.

– التحكم في محرك البحث بحيث لا يظهر اسمك أمام المستخدمين، من خلال الدخول لقسم الإعدادات والخصوصية.

– قم بتفعيل ميزة Activate two-factor authentication.

– قم بتفعيل الإشعارات التي تنبهك بدخول أحدهم لحسابك الخاص، خاصة عند الدخول من جهاز آخر.