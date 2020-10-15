نصائح لتأمين ملفاتك في غوغل درايف

تتيح خدمة (غوغل درايف) من خلال موقعها على الويب أو تطبيق الهاتف للمستخدمين تخزين الملفات ومزامنتها ومشاركتها بسهولة. وإذا كان لديك حساب غوغل، فلديك بالفعل مساحة تخزينية مجانية سعتها 15 جيجابايت في خدمة جوجل درايف، حيث يمكنك حفظ الصور والملفات المهمة والوصول إليها من أي جهاز، كما يمكنك استخدام مجموعة تطبيقات جوجل السحابية لأداء المهام المختلفة من أي جهاز بسهولة.

وتتضمن تطبيقات غوغل السحابية مستندات غوغل، وجداول البيانات، والعروض التقديمية، والنماذج، وغير ذلك الكثير، ولا تتيح لك هذه التطبيقات السحابية إنشاء المستندات وتحريرها فحسب، بل إنها مزودة أيضًا بأدوات تتيح لك التعاون مع الآخرين لحظيًا لتنفيذ المزيد من المهام. لذلك أصبحت خدمة غوغل درايف وتطبيقاتها بديلًا أكثر مرونة لحزمة برامج مايكروسوفت أوفيس المكتبية.

تعمل خدمة جوجل درايف على تخزين بيانات المستخدمين ومعالجتها في الخوادم المملوكة لشركة جوجل، وهذا يثير الكثير من المخاوف الأمنية خاصةً المتعلقة بالخصوصية، بالإضافة إلى أن شعبيتها الكبيرة واعتماد الكثير من المستخدمين عليها جعلتها هدفًا للقراصنة.

في نهاية شهر اب الماضي؛ أشار تقرير من (Check Point) للأمن الإلكتروني إلى اكتشاف حملة تصيد بدأت من خلال ملف PDF تم تحميله على خدمة (جوجل درايف) Google Drive، وتضمن رابطًا لصفحة تصيد لسرقة كلمات المرور الخاصة بالمستخدمين.

لذلك سنستعرض اليوم 5 نصائح تساعدك في تأمين ملفاتك وبياناتك المحفوظة في خدمة جوجل درايف:

1- تأمين حساب جوجل الخاص بك جيدًا:

قبل البدء بإجراء أي تغييرات لتأمين حساب غوغل الخاص بك، يجب عليك إجراء (فحص أمان للحساب) Security Checkup، للحصول على توصيات من جوجل مخصصة لك.

كما هو الحال مع أي حساب تستخدمه في الإنترنت، تحتاج إلى استخدام كلمة مرور قوية وفريدة، وتفعيل ميزة المصادقة الثنائية (2FA). وهناك العديد من الطرق التي تتيح لك إنشاء كلمات مرور قوية، ولعل أسهلها استخدام تطبيق لإدارة كلمات المرور.

لمعرفة الإعدادات الرئيسية التي يجب عليها تفعيلها خطوة بخطوة لتأمين حساب غوغل الخاص بك بشكل جيد؛ يمكنك الاطلاع على مقال: “حساب جوجل.. 3 إعدادات رئيسية يجب ضبطها الآن لتأمين بياناتك“.

2- تحقق من إضافات غوغل درايف باستمرار:

تحظى (الإضافات) add-ons بشعبية في مساعدة الأشخاص على تبسيط المهام التي يعملون عليها، وتنظيم عملهم بسهولة، ولكنها تمثل تهديدًا أمنيًا كبيرًا أيضًا؛ نظرًا إلى أنها تابعة لجهات خارجية ويمكن أن يستغلها القراصنة للوصول إلى بياناتك دون أن تعلم.

يقدم (G Suite Marketplace) عددًا كبيرًا من الإضافات المصممة لمساعدة مستخدمي منتجات G Suite المتنوعة – مثل: جيميل، ودرايف، والمستندات، وما إلى ذلك – على زيادة إنتاجيتهم، ولكن يجب عليك توخي الحذر وتقييم كل إضافة جيدًا قبل تثبيتها.

الخطوة الأولى التي يجب عليك اتخاذها قبل تثبيت أي إضافة من إضافات غوغل درايف هي قراءة المراجعات والتقييمات الخاصة بها جيدًا، ويجب أن تكون الخطوة التالية – على الرغم من ندرة تنفيذها – قراءة سياسة الخصوصية وشروط الخدمة حتى تكون على دراية بما تصل إليه من بياناتك.

وإذا كنت تستخدم الكثير من الإضافات بالفعل فيمكنك التحقق منها وحذف تلك التي لم تعد تستخدمها منذ فترة، يمكنك الوصول إلى مكتبة الإضافات الخاصة بكل تطبيق من تطبيقات غوغل السحابية مثل: مستندات جوجل، وجداول البيانات، والعروض التقديمية، ونماذج جوجل، من خلال قائمة (Add-ons) الموجودة في شريط القوائم في واجهة كل تطبيق.

3- احرص على تشفير بياناتك المهمة:

تستخدم جوجل معيار التشفير AES256، أو AES128 لتشفير البيانات عندما تكون في وضع (Reset)، ومعيار TLS لحماية بياناتك أثناء النقل، ولكن من المهم الإشارة إلى أن جوجل تمتلك أيضًا مفاتيح التشفير، ويمكنها فك تشفير ملفاتك حسب الرغبة. في حين تسمح بعض خدمات التخزين السحابية مثل: SpiderOak، و MEGA للمستخدمين باستخدام مفاتيح التشفير التي لا تتم مشاركتها مع مزود الخدمة، وهو نموذج أكثر أمانًا يجعل من الصعب أو المستحيل على مزودي الخدمة فك تشفير البيانات المخزنة في الخوادم التابعة لهم، ومن ثَم توفير مستوى عالٍ من الخصوصية.

لذلك يجب عليك تشفير بياناتك قبل رفعها في خدمة جوجل درايف أو أي خدمة تخزين سحابية أخرى تستخدمها، حيث يوجد الكثير من الأدوات التي تتيح لك تشفير الملفات أولًا في جهازك، ثم رفعها في جوجل درايف، ومنها: الأداة المفتوحة المصدر Cryptomator.

4- الحرص عند منح الأذونات أثناء مشاركة الملفات:

يمكنك استخدام جوجل درايف لمشاركة الملفات والتعاون في المستندات مع أشخاص آخرين، ولكن يجب عليك التفكير في نوع الأذونات التي تمنحها للأشخاص الذين تشارك الملفات معهم.

يمكنك مشاركة الملفات والمجلدات من خلال دعوة الأشخاص أو إرسال رابط إليهم، ويمكنك اختيار الأذونات التي تمحنها لهم هل ستسمح لهم بتعديل الملف أو التعليق عليه أو عرضه فقط. فعند منح الشخص حق تعديل الملف فإنه يمكنه إجراء تغييرات وقبول الاقتراحات أو رفضها ومشاركة الملف مع الآخرين. لذا يجب أن تفكر مليًا في هذا الخيار.

يمكنك تحرير الأذونات حتى بعد إنشاء المجلد، مما يعني أنه يمكنك إيقاف مشاركة الملف أو المجلد مع الأشخاص عن طريق حذفهم من القائمة. يمكنك أيضًا تقييد مشاركة الملفات، وكذلك منع الأشخاص من تنزيلها أو نسخها أو طباعتها.

5- إدارة الملفات والمجلدات التي تشاركها:

يجب أن تضع في اعتبارك أنواع الملفات التي تشاركها عبر غوغل درايف وتحديد الأشخاص الذين ستشاركها معهم، لأنه بناءً على نوع البيانات والأشخاص الذين ستشاركها معهم يمكنك تحديد نوع الإذن.

إذا كنت تشارك الكثير من الملفات والمجلدات مع أشخاص مختلفين، فيجب عليك تقييم أنواع الملفات التي تشاركها ومقدار الوقت الذي تشاركها فيه. بعد ذلك؛ يمكنك تقييد الوصول أو حذفه على أساس كل حالة على حدة. قد تكون هذه المهمة شاقة، خاصةً إذا كان عليك التدقيق في عشرات أو مئات الملفات، ولكنها ستساعدك في إدارة الملفات والمجلدات بشكل أفضل، بالإضافة إلى الحفاظ على خصوصيتك، وذلك بحسب “البوابة العربية للاخبار التقنية”.