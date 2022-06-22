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نصائح مهمة عند سقوط هاتف آيفون في الماء

منذ 45 دقيقة
هاتف - تعبيرية

هاتف - تعبيرية

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لا تتمتع جميع إصدارات هواتف آيفون بميزة الحماية ضد الماء، لذلك يجب الانتباه عند سقوط آيفون بالماء القيام بالخطوات الصحيحة.

أوردت مجلة “ماك فيلت” أن هواتف آيفون القديمة مثل 6 و 6 Plus و 6S والجيل الأول من SE لا تتمتع بحماية من أضرار الماء.

وعن كيفية التصرف في حال سقوط هذه الموديلات في الماء، أوضحت المجلة الألمانية أنه ينبغي في الخطوة الأولى إطفاء الهاتف على وجه السرعة وتجفيفه من الخارج.

وفي الخطوة الثانية يتم وضع الهاتف في كيس يحتوي على أرز جاف لمدة 72 ساعة، مع مراعاة أن يكون الكيس محكم الغلق.

وبعد انقضاء هذه المدة يمكن محاولة تشغيل الآيفون مجددا.

وفي هذا الصدد حذرت “ماك فيلت” من تجفيف آيفون بواسطة مجفف الشعر أو بوضعه في الميكروويف أو الفرن أو على المدفأة؛ نظرا لأن المكونات قد تتعرض لسخونة شديدة، ومن ثم ينشأ ماء متكثف.

وبالنسبة لهواتف آيفون الحديثة بعض الشيء (اعتبارا من آيفون 7)، أوضحت “ماك فيلت” أنه ينبغي نفض الهاتف برفق من الجانب، الذي يوجد به منفذ Lightning، باتجاه الأسفل على اليد، فبذلك يتم طرد معظم الماء المتوغل بداخل الهاتف، مع مراعاة عدم شحن الهاتف مجددا إلا بعد مرور 5 ساعات، وذلك كي يجف منفذ Lightning تماما.

جدير بالذكر أن ضمان شركة أبل لا يغطي الأضرار، التي تلحق بهاتف آيفون بفعل السوائل.

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