نصف مليار يورو.. غوغل تتكبد غرامة ضخمة في فرنسا!

أنهت هيئة المنافسة في فرنسا الثلاثاء إجراءات التقاضي بين وسائل الإعلام الفرنسية وغوغل في ملف الحقوق المجاورة بقبول الالتزامات التي تعهدت بها شركة الإنترنت الأميركية العملاقة.

وقالت الهيئة في بيان “إن الالتزامات التي اقترحتها غوغل من المرجح أن تضع حدًا للمخاوف المتصلة بالمنافسة التي تم التعبير عنها”.

باشرت الدعوى في عام 2019 جمعية SEPM التي تمثل المجلات وApig التي تمثل الصحف اليومية ووكالة فرانس برس (AFP) وطالبت جميعها بأن تحصل من غوغل على مبلغ مالي بموجب الحقوق المجاورة في سياق استخدام المحتوى الخاص بها.

في تموز/يوليو 2021، فرضت هيئة المنافسة غرامة قدرها 500 مليون يورو على غوغل لفشلها في التفاوض “بحسن نية” مع ناشري الصحف. وصار القرار نهائيًا على أن تسحب غوغل استئنافها، حسبما قالت هيئة المنافسة الثلاثاء.

تعهدت غوغل أيضًا “بالتفاوض بحسن نية” مع الناشرين الذين يرغبون في ذلك ومع وكالات الأنباء و”بتقديم اقتراح تعويض” في غضون ثلاثة أشهر، فضلاً عن معلومات تقنية “تسمح بتقييم شفافية التعويض المقدم من غوغل” .

وأكدت الهيئة أن هذه الالتزامات التي أصبحت إلزامية “ستطبق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لخمس سنوات أخرى”.

أفادت غوغل وكالة فرانس برس في 13 حزيران/يونيو أن مع حلحلة الخلافات في الأشهر الأخيرة، وقعت نحو 140 مطبوعة عقودًا مع غوغل على صلة “بالحقوق المجاورة” بموجب اتفاقيات إطارية موقعة مع Apig وSEPM.

كما وقعت غوغل اتفاقية مع وكالة فرانس برس في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، بالإضافة إلى اتفاقيات فردية أخرى مع نحو 12 صحيفة بينها لوموند.

وظلت جميع المبالغ المتفق عليها سرية.

اعتُمدت الحقوق المجاورة المتعلقة بحقوق النشر للمنصات الرقمية في عام 2019 بموجب توجيه أوروبي. وهي تسمح للصحف أو المجلات أو وكالات الأنباء بالحصول على أموال عند إعادة استخدام محتواها على الإنترنت من قبل عمالقة مثل غوغل التي يعرض محرك بحثها مقتطفات صحافية لدى عرض نتائج البحث.

ويأتي تنفيذها إثر معركة صعبة بعد أن اعترض عليها عمالقة الانترنت.

نزاعات غوغل مستمرة

تعهدت غوغل بالدفع لأكثر من 300 ناشر في ألمانيا وفرنسا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي مقابل أخبارهم وستقوم بطرح أداة تسهل على الآخرين الاشتراك أيضًا

وتم الإعلان عن هذه الخطوة علنًا بعد اعتماد قواعد حقوق الطبع والنشر البارزة في الاتحاد الأوروبي التي تطالب غوغل بالدفع للفنانين والمؤلفين وصانعي المحتوى والصحافيين مقابل استخدام أعمالهم وفقًا لرويترز.

قالت مديرة شراكات الأخبار والنشر في غوغل، سولينا كونال: “حتى الآن، لدى غوغل اتفاقيات تغطي أكثر من 300 مطبوعة إخبارية وطنية ومحلية ومتخصصة في ألمانيا والمجر وفرنسا والنمسا وهولندا وأيرلندا، مع العديد من المناقشات الجارية”، ولم تذكر المدونة المبلغ الذي يتقاضاه الناشرون.

يتصدر الناشرون الألمان ثلثي هذه المجموعة والتي تشمل Der Spiegel وDie Zeit وFrankfurter Allgemeine Zeitung.