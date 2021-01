نظام ليزر جديد يمكنه استهداف الخلايا السرطانية دون الإضرار بالأنسجة السليمة

يجري تطوير نظام ليزر جديد يمكنه اقتلاع الخلايا السرطانية التي يكون حجمها أصغر من عرض شعرة الإنسان دون الإضرار بالأنسجة السليمة المحيطة.

وحصل الباحثون في جامعة هيريوت وات في إدنبرة على 1.2 مليون جنيه إسترليني من مجلس أبحاث العلوم الهندسية والفيزيائية (EPSRC) لتمويل المشروع.

وسيستند النظام الجديد إلى ليزر “بيكو ثانية” فائق السرعة الذي يوفر الطاقة في سلسلة من النبضات التي يبلغ طول كل منها تريليون من الثانية فقط.

وأثبت خبير جراحة الليزر جوناثان شيبارد وزملاؤه بالفعل أنه يمكن استخدام مفهوم العلاج بنجاح في سرطانات القولون والمستقيم.

