نظام متطور في ساعة آبل الذكية يقدم 4 خدمات مميزة للعناية باللياقة البدنية وتحسينها

قامت آبل ببناء نظام متطور لتتبع اللياقة البدنية في ساعاتها الذكية (Apple Watch) الذي يتم ربطه بتطبيقي Watch و Health في هاتف آيفون

حيث توجد العديد من الميزات في ساعة آبل الذكية لمساعدتك في تتبع صحتك على المدى الطويل، وتحقيق أهداف لياقتك الشخصية، ومن ثم يمكن تشبيه ساعة آبل الذكية بالمدرب الشخصي الذي يمكنه مساعدتك في أداء التمارين الرياضية ومراقبة صحتك وتتبع نومك للوصول إلى أهدافك.

إليك 4 ميزات في ساعة آبل الذكية تساعدك في تحسين اللياقة البدنية:

1- ميزة تتبع النشاط:

تُعتبر ميزة (تتبع النشاط) Activity tracking هي الوظيفة الأساسية في ساعة آبل الذكية التي تساعد على مراقبة لياقتك البدنية، حيث تتيح لك حساب الخطوات باستخدام أفضل المقاييس الذكية، ومعرفة جميع حركاتك اليومية في ثلاث حلقات يمكنك عرضها، وهي:

الحلقة الحمراء: تتعقب السعرات الحرارية النشيطة المحروقة كل يوم، مما يمنحك إحساسًا عامًا بمدى تحركك.

الحلقة الخضراء: لتعقب تمرينك اليومي، الذي يتكون من أي حركة تقوم بها خلال اليوم، والأهداف التي تريد تحقيقها، مثل: المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا.

الحلقة الزرقاء: تذكرك بالقيام بالحركة الخفيفة على فترات منتظمة، خاصة إذا كنت تجلس كثيرًا، حيث تقوم الساعة بتذكيرك بالوقوف قليلًا والتحرك، وبمجرد القيام بذلك ستتوقف الساعة عن تذكيرك مجددا لمدة ساعة قادمة.

2- ميزة تتبع التدريبات الخاصة بك:

يتتبع تطبيق (Workout) المدمج في ساعة آبل الذكية جلسات تمارين معينة لمجموعة متنوعة من الرياضات، مثل: الجري والمشي لمسافات طويلة والسباحة، وتسجيل إحصائيات في الوقت الفعلي للوقت، والمسافة المقطوعة، والسرعة، ومعدل ضربات القلب.

لبدء تتبع تمرين معين، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على زر Digital Crown بجانب ساعة آبل، ثم قم بتشغيل تطبيق (Workout).

اضغط على نوع التمرين الذي تريد استخدامه.

اضغط على أيقونة (المزيد) More – النقاط الثلاثة الموجودة عن يمين نوع التمرين – لتعيين الهدف بناءً على السعرات الحرارية أو المسافة أو الوقت.

اضغط على خيار (ابدأ) Start.

لمراقبة تقدمك أثناء التمرين، ارفع معصمك لرؤية الإحصائيات التي تم تعقبها في الوقت الفعلي في ساعة آبل الذكية، واسحب للأعلى أو قم بتدوير زر (Digital Crown) لعرض إحصائيات محددة.

في بعض الأحيان، يقوم التطبيق بتشغيل التمرين تلقائيًا، عندما تستشعر ساعة آبل الذكية بداية التمرين، قد تتلقى تنبيهًا يسألك هل تريد أن تبدأ بالتتبع، ويمكنك بعد ذلك اختيار نوع التمرين وبدء جلسة، وإذا نسيت إيقاف التتبع عند انتهاء التمرين، فستكتشفه الساعة وتوقفه مؤقتًا بشكل تلقائي.

3- ميزة تتبع معدل ضربات القلب:

تقيس ساعة آبل الذكية معدل ضربات قلبك من خلال مستشعر موجود على ظهر الساعة، حيث يمكنك تشغيل تطبيق (Heart Rate) لتتبع معدل ضربات القلب عند الطلب، بالإضافة إلى ذلك تقيس ساعة آبل الذكية أيضًا متوسط معدل ضربات القلب أثناء الراحة والمشي على مدار اليوم.

4- ميزة تتبع التنفس:

يشجعك تطبيق (Breathe) في ساعة آبل الذكية على أخذ بعض الأنفاس العميقة عدة مرات في اليوم بهدف الاسترخاء، وذلك من خلال تشغيل التطبيق واتباع الإرشادات التي تظهر لك لأخذ سلسلة من الأنفاس العميقة، مثل: الشهيق البطيء أو حبس النَفَس بضع ثوان عدة مرات.