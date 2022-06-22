نقص أشباه الموصلات يخفض إنتاج تويوتا 50 ألف سيارة في يوليو القادم

أعلنت شركة تويوتا اليابانية لتصنيع السيارات عن تخفيض إنتاجها المستهدف لشهر يوليو/ تموز 50 ألف وحدة مع استمرار نقص أشباه الموصلات وتعطل الإمدادات الناجم عن وباء كوفيد-19.

سيبلغ إنتاج الشركة الشهر القادم 800 ألف وحدة، منها نحو 250 ألف في اليابان و550 ألف خارجها، لكن الشركة حافظت على هدف إنتاجها العالمي السنوي البالغ 9.7 مليون سيارة من دون تغيير.

أشارت تويوتا إلى أن خفض الإنتاج يرجع إلى نقص أشباه الموصلات وانتشار جائحة كوفيد-19، وأن ثمة احتمالًا أن تكون خطة الإنتاج أقل، لكنها قالت إنها ستدرس توريد قطع الغيار من كثب لتقليل الانخفاض المفاجئ في الإنتاج، كما ستواصل جهدها لتسليم السيارات لأكبر عدد ممكن من العملاء.

خفضت الشركة خطة إنتاجها العالمي في يونيو/ حزيران الجاري مرتين بنحو 150 ألف سيارة إلى 800 ألف مركبة، بسبب إغلاق كوفيد-19 في شنغهاي الصينية، بحسب بيان الشهر الماضي.

تشير التقديرات المنخفضة لإنتاج شركة تويوتا إلى تأثير الإغلاقات المفروضة للسيطرة على انتشار جائحة كوفيد-19، فضلًا عن زيادة حالة عدم اليقين بالنسبة إلى شركات صناعة السيارات، وغيرها من الشركات المصنعة التي تواجه نقصًا في الرقائق الدقيقة.

تويوتا تحتفظ بالصدارة

احتفظت تويوتا بمركز الصدارة في ترتيب أكبر 5 شركات سيارات من حيث المبيعات في العالم لعام 2021، فقد بلغت مبيعاتها 10.5 مليون وحدة مقابل 9.5 مليون سيارة في 2020، على الرغم من التأثير الذي سببته اضطرابات إمدادات قطع الغيار على الإنتاج العالمي.

وارتفع صافي أرباح تويوتا 26% إلى 22.05 مليار دولار (2.87 تريليون ين) خلال العام المالي للشركة 2021، المنتهي في 31 مارس/آذار 2022، مقابل 17.52 مليار دولار (2.28 تريليون ين) في 2020، مدفوعًا ببعض العوامل، منها انخفاض التكاليف والنفقات وزيادة الطلب.

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