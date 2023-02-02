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نكسة مالية.. مبيعات آبل تراجعت في كل أنحاء العالم خلال الربع المنتهي من 2022

منذ 6 دقائق
شعار شركة آبل

شعار شركة آبل

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أعلنت شركة أبل، الخميس، مبيعات وأرباحا دون توقعات وول ستريت، متأثرة بضعف مبيعات آيفون، بعدما عطل الإغلاق المرتبط بجائحة كوفيد في الصين إنتاج أكثر منتجات الشركة مبيعا

وهبط سهم آبل خمسة بالمئة بعد إعلان النتائج.

وانخفضت مبيعات الشركة خمسة بالمئة إلى 117.2 مليار دولار وتراجعت في كل جزء من أنحاء العالم خلال الربع المنتهي في 31 ديسمبر.

وهبطت المبيعات من كل فئة من فئات منتجات الشركة إلا أنها ارتفعت بالنسبة للخدمات وأجهزة آيباد. وبلغت الأرباح للسهم 1.88 دولار، في أول مرة تعلن فيها أبل أرباحا دون توقعات وول ستريت منذ 2016.

وكان محللون توقعوا أن تبلغ المبيعات 121.1 مليار دولار والأرباح 1.94 دولار للسهم وفقا لبيانات رفينيتيف. وأبلغ، تيم كوك، الرئيس التنفيذي للشركة رويترز أن تعطل الإنتاج الذي أضر بأبل خلال الربع الأول من السنة المالية قد انتهى.

وخلال الربع الأول من السنة المالية واجهت أبل موجة من التحديات التي دفعت وول ستريت لتوقع تراجع المبيعات.

ومن بين الأسباب الرئيسية لذلك ضغوط سلسلة التوريد في منشأة للإنتاج في تشنغتشو بالصين مما أثر على إنتاج هواتف أيفون 14 برو وبرو ماكس.

    المصدر :
  • رويترز

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