نوكيا تغزو الأسواق العالمية بـ 4 هواتف جديدة

أعلنت شركة نوكيا عن 4 هواتف ذكية جديدة في الفئة المتوسطة بمواصفات رائعه مع سعر رخيص ، حيث قامت الشركة بالكشف عن الهواتف خلال مؤتمر CES 2022 المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية في لاس فيغاس ، حيث تعمل الهواتف الأربع بأحدث انظمة اندرويد الاصدار 12 ، حيث يأتي كلا من هاتف Nokia C100 و C200 بمعالج Helio A22 من شركة ميديا تك مع بطارية بسعة 4000 مللي أمبير ، حيث يبدأ هاتف C100 بسعر 100 دولار امريكي و هاتف C200 بسعر يبدأ من 1120 دولار ، ويأتي هاتف C200 بشاشة أكبر بقياس 6.1 بوصة مع قدوم كلا الهاتفين بذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجا رام مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجا بايت في سلسلة Nokia C-series.

اما في سلسلة Nokia G-series يأتي هاتف Nokia G400 بمعالج Snapdragon 480 من شركة كوالكوم بتكنولوجيا الجيل الخامس ، مع شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز لأول مرة في هواتف نوكيا منذ إطلاقها يأتي هاتفه منها بهذا المعدل ، ويأتي بذاكرة وصول عشوائية بسعة 6 جيجا بايت رام مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت ، اما عن قدرات الهاتف التصويرية يأتي بثلاث عدسات للتصوير بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجا بسل ، وعند طرحه في الاسواق سوف يبدأ سعره من 240 دولار أمريكي.

الهاتف الثاني في سلسلة G هو هاتف Nokia G100 الذي يأتي بمعالج Snapdragon 615 من شركة كوالكوم ، مع شاشة كبيرة بقياس 6.5 بوصة بدقة HD+ ، ويدعم الهاتف مستشعر بصمة مدمج في زر الطاقة الخاص بالهاتف ، مع احتواء الهاتف علي كاميرا بعدسات ثلاثية في الخلف وبطارية بسعة عملاقة بسعة 5000 مللي امبير ، ويبدأ سعر الهاتف عند طرح في الأسواق 150 دولار.