نيسان تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة Winter Camper

تسعى شركات تصنيع السيارات للمنافسة في سوق السيارات الكهربائية من خلال طرح أنواع جديدة تتميز بمواصفات تجذب أكبر عدد من المشترين .

وكشفت شركة ”نيسان“ اليابانية عن سيارتها الكهربائية الجديدة e-NV200 Winter Camper المخصصة للمغامرات، وتناسب الظروف والتضاريس الصعبة في فصل الشتاء.

وتقول الشركة، إن سيارتها الكهربائية بالكامل الشتوية، تعكس رؤية المغامرة المستدامة المستوحاة من بهجة المغامرات والاستكشاف في فصل الشتاء.

وتقول الشركة، إنه تم تصميم e-NV200 Winter Camper لزيادة الإثارة مع تقليل التأثير البيئي إلى الحد الأدنى، وتجمع بين إثارة القيادة الكهربائية وروح البرية.

وزودت نيسان الشاحنة الكهربائية، بمجموعة من ميزات القيادة ونمط الحياة المصممة حسب الطلب، فهي مهيأة للتعامل مع التضاريس الصعبة.

ويمكن للألواح الشمسية الموجودة على سطح المركبة، إعادة شحن حزمة طاقة بقدرة 220 فولت، وتساعد المزايا التي جاءت بها السيارة على التغلب على أسطح الطرق الصعبة.

وتوفر الإطارات الممتازة القدرة على التعامل مع الطرق الوعرة، كما تتميز بقوة جر مثالية وقدرة على التخلص من الوحل أو الثلج، كما تأتي مع مصابيح موضعية مزدوجة مثبتة على قضيب فولاذي مقوى في المقدمة، لضمان أقصى قدر من الرؤية.

وتقول نسيان، إن الوضع B الموفر للطاقة والوضع الاقتصادي في الشاحنة، يوفر فرملة متجددة محسّنة واستهلاكًا أكثر كفاءة للطاقة.

من جهته، قال ديمتري بوسوركين، المدير العام لقسم المركبات التجارية الخفيفة في نيسان أوروبا: ”يتعلق التنقل الكهربائي بتقديم تجربة مثيرة خلف عجلة القيادة، مع الحفاظ على الوعي قبل كل شيء بتأثيرنا على البيئة“.

وأضاف: ”تعتبر شاحنة Nissan e-NV200 Winter Camper النموذجية تعبيرًا متفائلًا عن مستقبل التنقل بدون انبعاثات، فهي مشبعة بجوهر المغامرة والقوة الكهربائية المثيرة“.