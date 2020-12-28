هاتف أوبو الجديد “Lite 5G” ينضم لسلسلة Reno 5

اعتمدت شركة ”أوبو“ الصينية هاتفها الجديد Oppo Reno 5 Lite 5G، ليصبح الهاتف الخامس من سلسلة Reno 5.

وكانت الشركة أصدرت 3 هواتف من السلسلة خلال نوفمبر الماضي، وهاتفا رابعا مطلع الشهر الجاري.

وسيمتلك هاتف الشركة الصينية الجديد، شاحنا سريعا بقدرة 30 وات.

وظهر الجهاز الجديد في قائمة 3C وهي الشهادة الإلزامية الصينية، ويحمل الاسم الرمزي PELM00

وبالرغم من أنه لم يتم تأكيد اللقب الرسمي بعد، إلا أن الشركة تعمل بالفعل على الهاتف الخامس من السلسلة.

ومن المقرر أن تقوم ”أوبو“ بتضمين سلسلة Reno 5 التجارية بجميع فئات الأسعار وهي خطوة جيدة بالنظر إلى إمكانيات السلسلة المتميزة.

ورغم أنه لم يتم الكشف عن المواصفات الأخرى بعد، إلا أنه من المتوقع أن يضم الهاتف مجموعة شرائح Dimensity من Mediatek مزودة بقدرات الجيل الخامس، مع كاميرا رئيسية وكاميرا بزاوية عريضة للغاية ومستشعر عمق وكاميرا ماكرو مخصصة.

وأعلنت الشركة في مطلع الشهر أنها ستطلق جهاز Reno 5 4G والذي يضم معالج Snapdragon 720G، دون تفاصيل عن ذاكرة الوصول العشوائي وسعة التخزين الداخلية.

ومن المقرر أن تكون سعة بطارية الجهاز الجديد 4.310 مللي أمبير وشحن حتى 50 واط.

يشار إلى أن شركة ”أوبو“ أطلقت أجهزة Reno في الصين مع تكنولوجيا الجيل الخامس في الاثني عشر شهرا الماضية ثم جلبتها لاحقا إلى الأسواق الخارجية بمعالجات مختلفة وتصميم معدّل.