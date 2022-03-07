هاتف جديد من موتورولا بسعر اقتصادي

كشفت شركة موتورولا عن هاتفها الذكي Moto G22 الجديد، الذي ينتمي للفئة المتوسطة، بسعر يبلغ 227 دولارا أمريكيا.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الهاتف الذكي Moto G22 يأتي مزودا بشاشة LCD قياس 6.5 بوصة وبدقة وضوح 1600 × 720 بيكسل، مع معدل تنشيط صورة يبلغ 90 هرتز.

باقي مواصفات هاتف موتورولا

وينبض بداخل الهاتف الذكي المعالج MediaTek Helio G37 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، والتي يمكن زيادتها بواسطة بطاقة microSD.

ويشتمل الهاتف الذكي على كاميرا رباعية تتألف من عدسة رئيسية بدقة وضوح 50 ميجابيكسل وعدسة ذات زاوية واسعة للغاية بدقة 8 ميجابيكسل وعدسة لاحتساب العمق بدقة 2 ميجابيكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة وضوح 16 ميجابيكسل تتيح إمكانية التعرف على الوجه، بالإضافة إلى مستشعر لبصمة الإصبع.

وتم تجهيز الهاتف الذكي، الذي يبلغ وزنه 185 جراما وسمكه 8.5 ملم، ببطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة.

عودة طراز قديم

وفي شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي عمل شركة موتورولا (Motorola) على إصدار الجيل الثالث من هواتفها الذكية رازار (Razr) القابلة للطي، بمعالج أفضل.

وقال شين جين المدير العام لمجموعة لينفو للمحمول المسؤولة عن أعمال تطوير الهواتف الذكية من موتورولا، حينها إن شركته تعمل بهدوء على إحداث إضافة جديدة إلى تشكيلة الهواتف القابلة للطي رازار.

ومن المقرر أن يحتوي الهاتف على معالج أفضل وواجهة أفضل ومظهر مختلف، ورغم صعوبة تحديد مدى اختلاف جهاز الجيل الثالث عن الجهاز الأخير – فقد كان الجيل الثاني من Razr لديه أكثر من عثرة في المواصفات، ولم تكن هناك إضافة ملموسة لهذا الجيل عما سبقه سوى إضافة إمكانية الجيل الخامس للجهاز.

وموتورولا هي شركة اتصالات أمريكية متعددة الجنسيات تأسست في 25 سبتمبر/أيلول 1928 وتم بيع موتورولا موبيليتي لشركة جوجل في عام 2012، واستحوذت عليها شركة لينوفو الصينية في عام 2014.