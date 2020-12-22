هاتف خرافي من شاومي … شاشة محيطية ملتفة ومجموعة كاميرات منبثقة

تتحضر شركة شاومي لإطلاق هاتفها الخرافي، بشاشة محيطية ملتفة وكاميرات منبثقة عملاقة، ولاقى الهاتف الجديد إعجابا واسعا بعد تسريب صور براءة اختراع لهاتف شاومي الجديد إلى وسائل الإعلام.

الوثيقة التي أزاحت النقاب عن هاتف شاومي الجديد رغم عدم تسميته (أطلقت عليه بعض التقارير Xiaomi Mi MIX Alpha II)، وردت كبراءة اختراع على موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، حسبما كشف تقرير لموقع “ ليتس جو ديجيتال“.

وتشمل الوثائق المنشورة 16 رسما تخطيطيا مفصلا لتصميم هاتف ذكي بشاشة محيطية قادرة على الالتفاف 360 درجة، ويتميز بوحدة كاميرات منبثقة عملاقة في الأعلى، تضم إعداد كاميرا ثلاثية مع فلاش ليد ثنائي.

تتيح الشاشة بزاوية 360 درجة استخدام الكاميرات بشكل طبيعي وكذلك التقاط صور سيلفي، وسيتعين على المستخدمين فقط قلب الهاتف لتغيير اتجاه استخدام الكاميرات.

الجزء العلوي من الهاتف يتضمن أيضا مفتاح الطاقة وثقب الميكروفون الثانوي، في حين أن الجزء السفلي من الجهاز يتميز بمنفذ USB Type-C، ومكبر صوت، ويضم الثقب الرئيسي للميكروفون، ومقبس سماعة الرأس 3.5 ملم.

من حيث الخصائص، يمكن أن نتخيل أن هذا الهاتف الذكي سيكون مزودا بأفضل تقنيات شاومي مثل الشحن اللاسلكي بقوة 80 وات الذي يملأ بطارية 4000 مللي أمبير في الساعة في 19 دقيقة، يمكن أيضا أن يعمل بمعالج Snapdragon 888 الجديد كما هو الحال في Mi 11، والذي سيتم الكشف عنه في 29 ديسمبر.

وتجدر الإشارة إلى قيام شاومي في العام الماضي، بصدمة العالم من خلال الكشف عن هاتف Mi MIX Alpha، وهو هاتف ذكي بشاشة محيطية، لكنه لم يبصر النور إلى وقتنا هذا، رغم أن الشركة كان لديها خطط لبيعه بكميات محدودة في الصين.