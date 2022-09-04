هاتف عصري جديد من سامسونغ

كشفت شركة سامسونغ هاتفها الذكي Galaxy A04s الجديد، الذي يمتاز بشاشة PLS قياس 6.5 بوصة وبدقة وضوح 1600 × 720 بيكسل.

بينما يبلغ معدل تنشيط الصورة 90 هرتز. وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن هاتفها الجديد ينبض بداخله المعالج سامسونغ Exynos 850 بسرعة 2.0 جيجاهرتز مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 3 أو 4 جيجابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 32 حتى 128 جيجابايت، مع إمكانية زيادتها بواسطة بطاقة microSD.

ويشتمل الهاتف الجديد على كاميرا خلفية ثلاثية تتألف من عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل وعدسة للعمق وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل لكل منهما، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفي.

وتم تزويد الهاتف الجديد بمستشعر بصمة الإصبع، وبطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن شحنها عبر منفذ USB-C.

ويتوفر الهاتف الذكي Galaxy A04s الجديد بالألوان: الأسود والأبيض والأخضر والنحاسي.

وفي أغسطس/آب الماضي، كانت شركة سامسونغ قد أطلقت هاتفها الذكي Galaxy A04 الجديد.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن جهازها الجديد من الفئة الأساسية يمتاز بكاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابيكسل وذاكرة وصول عشوائي بسعة حتى 8 جيجابايت وبطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي الجديد على شاشة قياس 6.5 بوصة تعمل بدقة الوضوح x 720 1600 بيكسل، وتظهر بالجانب الأمامي فتحة الكاميرا الأمامية وحافة سفلية عريضة، وتعمل كاميرا السيلفي بدقة 5 ميجابيسكل مع مستشعر العمق بدقة 2 ميجابيكسل.

وتروج الشركة الكورية الجنوبية لهاتفها الذكي الجديد من خلال تجهيزه بكاميرا رئيسية بمستشعر جديد بدقة 50 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/1.8، ويتوافر هاتف سامسونغ Galaxy A04 الجديد بذاكرة وصول عشوائي سعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت مع ذاكرة داخلية بسعة من 32 إلى 128 جيجابايت، ويمكن زيادة السعة التخزينية حتى واحد تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.