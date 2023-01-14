السبت 21 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 14 يناير 2023 |
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هاتف مميز.. إليكم تاريخ إطلاق Red Magic 8 Pro في الأسواق العالمية

منذ دقيقة واحدة
هاتف Red Magic 8 Pro

هاتف Red Magic 8 Pro

التقنية بلا حدود
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كشفت شركة Red Magic عن موعد إطلاق هواتف Red Magic 8 Pro في الأسواق العالمية، بعدما تم إطلاق هواتف Red Magic 8 Pro وRed Magic 8 Pro Plus في السوق الصيني خلال الشهر الماضي،

وأكد الإعلان التشويقي على أن هواتف Red Magic 8 Pro ستنطلق في حدث يعقد في 16 من يناير، حيث تأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 65W، مقارنة بإصدار السوق الصيني الذي جاء بتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، بينما تتوافق قدرة البطارية في الإصدارين 6000 mAh.

ويدعم Red Magic 8 Pro رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، وذاكرة 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

أيضاً تتميز الهواتف بشاشة OLED بحجم 6.8 إنش، ودقة عرض 2480 في 1116 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.

وتضم هذه الإصدارات مكبر صوتي مزدوج بنظام ستريو، بإستجابة 48 مللي من الثانية، وlossless الموسيقى 96 kHz، مع تقنية Snapdragon sound.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تتميز الهواتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، مع مستشعر macro، كما تتميز الهواتف بكاميرة السيلفي أسفل الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً تنطلق الهواتف بواجهة Red Magic OS 6.0، ونظام تشغيل Android 13.

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