هاتف Redmi K50 Ultra وجهاز Xiaomi Pad 5 Pro.. تعرف إلى آخر إبداعات شاومي

أطلقت شركة شاومي الصينية في حدثها لامميز الذي انطلق الخميس، هاتف Redmi K50 Ultra وجهاز Xiaomi Pad 5 Pro اللوحي والمميز بحجم 12.4 إنش.

ويتميز الإصدار الخاص Redmi K50 Ultra Mercedes-AMG،بأنه إصدار محدود من الشركة 20000 وحدة، ويأتي بسعر 500 دولار.

ينطلق جهاز Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 بدقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، بكثافة عرض 244 بيكسل لكل إنش، وتدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، مع معدل لمس 240Hz بقلم stylus، وعمق ألوان 8بت.

كما يدعم الجهاز تقنية Dolby Vision، وHDR10، وتدعم الشاشة سطوع 500 nit، أيضاً يتميز الجهاز بتقنية 10000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W.

أيضاً يتميز الجهاز اللوحي بتصميم نحيف 6.66مم، ويدعم الجهاز رقاقة معالج Snapdragon 870، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 128 جيجا بايت في سعة UFS 3.1، أو 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت، ونموذج مميز بذاكرة 12 وسعة 512 جيجا بايت.

ويتوفر إصدار 5G، ونموذج Wi-Fi، وتقنية البلوتوث 5.2، وتأتي الكاميرة الأمامية بمستشعر IMX596 بدقة 20 ميجا بيكسل، وتأتي الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كما يضم الجهاز اللوحي منفذ USB-C، ويدعم سرعة 3.2 Gen1، ويدعم الإتصال بشاشة خارجية عبر DisplayPort، ويدعم واجهة MIUI 13، ونظام تشغيل Android 12.

هاتف Redmi K50 Ultra

يتميز هاتف Redmi K50 Ultra بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، وعمق ألوان 12بت، وتدعم إنتاج 68.7 مليار لون، كما تدعم deltaE عند 0.38، وتدعم أيضاً تقنية HDR10+ وDolby Vision.

كما تتميز الشاشة بدقة عرض 1220 في 2712 بيكسل، أو جودة عرض بين FHD+و QHD+، وتدعم الشاشة كثافة عرض 446 بيكسل لكل إنش، وإستهلاك أقل للطاقة، كما تأتي بمعدل تحديث 120Hz ومعدل لمس 480Hz بتردد 1920Hz، وتعتيم PWM، ويدعم مستشعر البصمة في الشاشة إستشعار ورصد معدل ضربات القلب.

كما يدعم Redmi K50 Ultra بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، أيضاً يضم الهاتف معالج Surge P1 المطور من شاومي.

أيضاً يأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، مع نظام تبريد بغرف بخار بحجم 3725مم مربع، ويدعم نظام التبريد إستقرار الحرارة على مدار ساعتين في تشغيل الألعاب عند معدل تحديث 120 إطار لكل ثانية، وينطلق الهاتف بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تقدم شاومي هذا الإصدار بمستشعر HM6 رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل مع ميزة التثبيت البصري، وحجم بيكسل 0.64µm، وتقنية دمج 9 بيكسل في بيكسل واحد بحجم أكبر 1.92µm، وتتضمن الكاميرة عدسات تشمل طبقة واحدة زجاجية و5 طبقات من البلاستيك، مع فتحة عدسات f/1.6.

كما تتضمن إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وتأتي كاميرة السيلفي بمستشعر IMX596 ودقة 20 ميجا بيكسل.

ويدعم الهاتف تقنية 5G، وWi-Fi 6E، وNFC، ومستشعر IR blaster، أيضاً يأتي الهاتف بمكبرات صوتية ستريو ويدعم تقنية Dolby Atmos، وHi-Res.

أيضاً من المقرر أن يبدأ سعر Redmi K50 Ultra من 445 دولار، ويتوفر بألوان الفضي، الأزرق وأيضاً اللون الأسود.