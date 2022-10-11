الثلاثاء 15 ربيع الأول 1444 ﻫ - 11 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هاكرز يتسببون بقطع الانترنت عن 14 موقعا الكترونيا للمطارات بأمريكا

منذ 8 دقائق
هاكرز

هاكرز

A A A
طباعة المقال

كشف تقرير حديث عن قيام هاكرز انترنت بتعطيل ما يصل الي 14 موقعًا الكترونياـ=، يتعامل مع الجمهور للمطارات الأمريكية من الاتصال بالإنترنت.

وكانت مواقع LaGuardia و O’Hare و LAX من بين المواقع المستهدفة، لكن عاد معظمها إلى الإنترنت بعد ذلك، و قال مسؤول كبير بالحكومة الأمريكية إن مراقبة الحركة الجوية واتصالات المطار الداخلية والعمليات الحيوية الأخرى لم تتأثر، لكن المسافرين الذين يبحثون عن أوقات انتظار أمنية أو معلومات أخرى ربما تعرضوا للإزعاج، وفقًا لـ ABC News.

وأكد متحدث باسم LAX أنه “لم يتم اختراق أنظمة المطارات الداخلية ولم تكن هناك اضطرابات تشغيلية”.

وقال متحدث باسم هيئة الموانئ لشبكة ABC News: “في يوم الاثنين 10 أكتوبر 2022، كان هناك حادث رفض للخدمة استمر 15 دقيقة نتج عنه تأخيرات متقطعة في الوصول إلى موقع مطار LaGuardia على الويب”.

وأضاف أن “نظام الدفاع عن الأمن السيبراني بهيئة الميناء قام بعمله من خلال رصد الحادث بسرعة ومعالجة المشكلة في 15 دقيقة، وتمكيننا من تنبيه الآخرين بإخطار الجهات الاتحادية على الفور، ولم يكن هناك أي تأثير تشغيلي على أي من مرافق هيئة الميناء”.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

ذبابة مايو
اكتشاف حشرة غير معروفة يقدر عمرها بـ35 مليون سنة
شعار آيفون
حساسية ميزة رصد الحوادث في آيفون 14 تزعج الشرطة
هاتف غوغول بيكسل 7
أبرز مزايا وعيوب هاتف Google Pixel 7

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

انفجار ضخم في مدينة اسطنبول
بالفيديو.. قتلى وجرحى بانفجار ضخم في مدينة اسطنبول
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
يُدعى سمير.. الكشف عن هوية منفذ جسر القرم
وزير الصحة العامة ​فراس الأبيض
الكوليرا في لبنان.. الأبيض يتأكد من توافر المخزون الكافي من الأمصال