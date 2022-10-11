هاكرز يتسببون بقطع الانترنت عن 14 موقعا الكترونيا للمطارات بأمريكا

كشف تقرير حديث عن قيام هاكرز انترنت بتعطيل ما يصل الي 14 موقعًا الكترونياـ=، يتعامل مع الجمهور للمطارات الأمريكية من الاتصال بالإنترنت.

وكانت مواقع LaGuardia و O’Hare و LAX من بين المواقع المستهدفة، لكن عاد معظمها إلى الإنترنت بعد ذلك، و قال مسؤول كبير بالحكومة الأمريكية إن مراقبة الحركة الجوية واتصالات المطار الداخلية والعمليات الحيوية الأخرى لم تتأثر، لكن المسافرين الذين يبحثون عن أوقات انتظار أمنية أو معلومات أخرى ربما تعرضوا للإزعاج، وفقًا لـ ABC News.

وأكد متحدث باسم LAX أنه “لم يتم اختراق أنظمة المطارات الداخلية ولم تكن هناك اضطرابات تشغيلية”.

وقال متحدث باسم هيئة الموانئ لشبكة ABC News: “في يوم الاثنين 10 أكتوبر 2022، كان هناك حادث رفض للخدمة استمر 15 دقيقة نتج عنه تأخيرات متقطعة في الوصول إلى موقع مطار LaGuardia على الويب”.

وأضاف أن “نظام الدفاع عن الأمن السيبراني بهيئة الميناء قام بعمله من خلال رصد الحادث بسرعة ومعالجة المشكلة في 15 دقيقة، وتمكيننا من تنبيه الآخرين بإخطار الجهات الاتحادية على الفور، ولم يكن هناك أي تأثير تشغيلي على أي من مرافق هيئة الميناء”.