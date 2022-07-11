هبوط إضافي.. خبير يتوقع السعر الذي ستصل اليه بيتكوين

تتكبّد سوق الكريبتو خسائر ضخمة وسط استمرار انخفاض أسعار العملات الرقمية على رأسها “بيتكوين” التي تكافح للبقاء بحدود الـ 20 ألف دولار. وكانت العملة الأشهر في العالم قد وصلت الى حدود 70 ألف دولار في تشرين الماضي.

في هذا الاطار، لفت خبير اقتصادي الى أن عملة البيتكوين قد تنخفض إلى 15 ألف دولار، في ظل السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وقال رئيس قسم الاستثمار في “ICB Fund”، آرون خومسكي، لـ”سبوتنيك”، إن البنك الفيدرالي سيواصل الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات عالية لفترة طويلة لمحاربة التضخم، ما يقلل من احتمالات نمو الأصول الخطرة، في مثل هذه البيئة، قد تنخفض عملة البيتكوين إلى 15 ألف دولار.

وأضاف: “يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة مقبلة، لأنه يخشى تكرار ما حدث في السبعينيات، عندما تم تقليص مكافحة التضخم في وقت مبكر جدًا وخرج نمو الأسعار عن سيطرة الوكالة. هذا هو السبب في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرغب في الاقتناع التام بالانتصار على التضخم قبل التفكير في تغيير استراتيجيتك.

في مثل هذه البيئة، يمكن أن تعود عملة البيتكوين، التي لا تعتمد قيمتها على الحالة المزاجية في البورصات ، إلى 19 ألفًا. دولار في المستقبل القريب جدا والانتقال الى 15 ألف دولار”.

الى ذلك، أشار الخبير إلى الدولار كملاذ آمن، حيث هرب المستثمرون إليه في الأشهر الأخيرة بحثًا عن الحماية من اضطراب السوق.

وبرأيه، هنا يجدر البحث عن أسباب وجود مشاكل خطيرة في الاقتصادات الأخرى، ولا سيما منطقة اليورو – الإيمان بركود الاتحاد الأوروبي أصبح أقوى، ويتوقع المشاركون في السوق انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي حتى إذا تم الحفاظ على إمدادات الوقود الأزرق الروسي.