هبوط بأسعار الكريبتو.. الإيثريوم تتصدّر الخسائر

هبطت أسعار العملات الرقمية المشفرة السبت 27 آب 2022 بنحو كبير، فيما تصدرت إيثريوم خسائر اليوم.

وتراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم لتهوى دون ترليون دولار حيث بلغت 967.25 مليار دولار، وسط تداولات خلال آخر 24 ساعة بلغت 94.55 مليار دولار.

ويأتي هبوط السوق وسط حالة من عدم اليقين في سوق العملات المشفرة، وبعد تحذير نشره صندوق النقد الدولي (IMF) الأحد الماضي عن مشكلة العملات الرقمية، وعلى وجه التحديد ارتباطها بالبورصات الآسيوية.

وسلّط صندوق النقد الدولي الضوء على الترابط المتزايد بين العملات الرقمية والأسهم في منطقة آسيا، مما يعكس مخاوف الصندوق من أن العملة الرقمية يمكن أن تحفز حالة عدم الاستقرار المالي.

سعر بيتكوين اليوم

تراجع سعر بيتكوين (Bitcoin BTC) السبت 27 آب 2022 بنسبة 6.05% ليصل إلى 20,117.1 دولار.

وهوت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شعبية في العالم إلى 385.12 مليار دولار.

ويأتي ذلك بعد فترة وجيزة من تجاوز أكبر عملة رقمية في العالم مستوى 25 ألف دولار لأول مرة منذ حزيران الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

فقد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH نحو 10.55% من قيمته مسجلًا 1,488.71 دولار.

وتراجع سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 5.7% ليبلغ 279.30 دولار.

وهبط سعر عملة الريبل XRP بنحو 4.35% ليسجل 0.33223 دولار.

وانخفض سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 7.83% إلى قيمته مسجلا 0.4311 دولار.

وتراجع سعر بولكادوت Polkadot بنحو 6.99% ليصل إلى 6.92 دولار.

كما خسر سعر دوجكوين DOGE نحو 6.74% ليصل إلى مستويات 0.063100 دولار.