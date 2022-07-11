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هبوط حاد في أسهم شركتين صينيتين كبيرتين

منذ 34 دقيقة
مكاتب علي بابا

مكاتب علي بابا

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هبطت أسهم شركتي “علي بابا” و”تينسنت” الصينيتين للتكنولوجيا هبوطًا حادًا الاثنين 11 تموز، بعد يوم من فرض الجهات التنظيمية الصينية غرامة على الشركات التابعة لها.

ووفق ما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، انخفضت أسهم شركة “علي بابا” العملاقة للتجارة الإلكترونية في هونغ كونغ 6.8%، بينما تراجعت أسهم شركة “تينسنت هولدنغز” للألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي 3.2%، فيما انخفض مؤشر “هانغ سنغ” بنسبة 3%.

وجاء ذلك بعد يوم من نشر إدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق قائمة تضم 28 صفقة تنتهك قواعد مكافحة الاحتكار، حيث شملت 5 من صفقات علي بابا و12 من صفقات تينسنت، إذ أنه بالنسبة للانتهاكات في كل حالة، كانت الغرامة القصوى 500 ألف يوان (74500 دولار).

وكانت أسهم “علي بابا” مرتفعة بنسبة 70% وأسهم “تينسنت” بنسبة 18% منذ منتصف مارس، قبل خسائر الاثنين.

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