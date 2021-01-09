هبوط سهم “تويتر” بعد إيقاف حساب ترامب

هبط سهم شركة “تويتر” في البورصة الأميركية خلال تداولات الساعات الأخيرة من يوم الجمعة، متأثراً بقرار الشركة إغلاق واحد من أبرز الحسابات على الشبكة، وهو حساب الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتراجعت أسهم “تويتر” بأكثر من 2% مساء الجمعة بحسب ما رصدت “العربية.نت”، مسجلة خسائر مباشرة فور إعلان الشركة أنها علقت حساب ترمب بشكل دائم بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف.

وتم تداول أسهم “تويتر” عند مستوى 50.20 دولار أميركي، بانخفاض 2.4% عن سعر الإغلاق السابق.

ويوم الأربعاء الماضي، حجب موقع “تويتر” مؤقتاً حساب ترمب، الذي كان لديه أكثر من 88 مليون متابع، بعد حصار المتظاهرين الموالين لترمب لمبنى “الكابيتول هيل” في العاصمة واشنطن.

وحذرت الشركة من أن الانتهاكات الإضافية من قبل حسابات الرئيس ستؤدي إلى تعليق دائم، وهو ما حدث بالفعل يوم الجمعة.

وفيما لا تزال تداعيات اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن مستمرة، وسط تعالي الأصوات في مجلس النواب من أجل مساءلة الرئيس المنتهية ولايته في حال لم يفعل نائبه مايك بنس التعديل 25 من الدستور الأميركي، حذر البيت الأبيض من أن اتخاذ مثل تلك الخطوة لن يؤدي سوى إلى تعميق للشرخ بين الأميركيين.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد ديري، إن مساءلة ترمب مع بقاء 12 يوما فقط على انتهاء ولايته لن تؤدي إلا إلى زيادة حدة الانقسام في البلاد.

بدوره، رأى السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام في تغريدة على حسابه على تويتر، اليوم السبت، أن عزل ترمب في مثل هذه الظروف سيؤدي إلى مزيد من الانقسام، كما سيضعف مؤسسة الرئاسة نفسها.

وقال: “آمل أن يكون للرئيس المنتخب جو بايدن نفس الآراء، وأن يتحدث علانية حتى نتمكن من المضي في انتقال منظم للسلطة”.

جاءت تلك التصريحات تزامنا مع إطلاق النواب الديمقراطيين في الكونغرس حراكا من أجل عزله عن الحكم فورا، بعد أعمال العنف التي شهدها مبنى الكابيتول يوم الأربعاء الماضي.