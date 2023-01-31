هبوط عنيف يضرب سوق الكريبتو.. بيتكوين تتراجع

ضربة جديدة تلقتها العملات الرقمية، حيث تراجعت غالبية أسعار العملات بما في ذلك بيتكوين في تداولات، الثلاثاء.

وشهدت بيتكوين تراجعا في قيمتها بحوالي 3.91%، لتكون بسعر 22,781.9 دولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يعقد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) اجتماعه الأول في عام 2023 يومي 31 يناير و1 فبراير، وتتوجه الأنظار نحو قراره بشأن رفع سعر الفائدة.

وقد تشهد أسعار العملات الرقمية المزيد من المكاسب لتستكمل ما بدأته من ارتفاع خلال الشهر الجاري، إذا ما قام الفيدرالي بالتوقف عن سياسته المتشددة تجاه رفع أسعار الفائدة.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، نجحت القيمة السوقية للعملات الرقمية في أن تتخطى حاجز تريليون دولار بعد أن استمرت لفترة طويلة بعيدة عن هذا المعدل.

كما حققت العملات الرقمية قدر كبير من المكاسب مع بداية عام 2023 الجاري، ويعود ذلك لتفاؤل المستثمرين وتطلعاتهم بتخفيف سياسة التشديد النقدي، هذه السياسة التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي).

ما هو سعر بيتكوين اليوم؟

تراجع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin BTC) الرقمية المشفرة اليوم الثلاثاء 31 يناير/كانون الأول بنسبة 3.91% ليصل إلى 22,781.9 دولار بحسب “انفستنج” التي ترصد أسعار العملات الرقمية.

ومع هذا التراجع في السعر، تراجعت القيمة السوقية لعملة بيتكوين إلى 440.84 مليار دولار.

ما هي أسعار العملات المشفرة اليوم؟

تراجع سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنحو 4.37% اليوم ليصل إلى 1,562.99 دولار.

كما تراجع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 1.02% ليسجل 311.10 دولار.

وتراجع أيضا سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 5.41% من قيمته ليسجل 0.39003 دولار.

ضمن التراجعات أيضا، تراجع سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 5.77% ليبلغ 0.3696 دولار.

بينما ارتفع سعر عملة دوجكوين DOGE بنسبة 3.17% ليصل إلى مستوى 0.091837 دولار.

وتراج سعر عملة بولكادوت Polkadot بنحو 5.41% ليصل إلى 6.167 دولار.