هبوط مفاجئ في أسعار العملات الرقمية.. وبيتكوين تنجو

سجلت أسعار العملات الرقمية خلال تداولات، الإثنين، تراجعا ملحوظا لتتعطل المسيرة الرابحة التي حققتها خلال الأيام الماضية.

والتراجع كان في غالبية أسعار العملات، بخلاف بيتكوين التي حققت انتعاشة في الـ24 ساعة الماضية.

ويبدو تراجع الأسعار اليوم مرتبطا بعمليات جني أرباح للاستفادة من الطفرة التي حققتها العملات المشفرة خلال الأسبوع الماضي حيث زادت بنحو 30%.

وتراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى 1.15 تريليون دولار.

في حين ارتفعت قيمة التداولات على العملات الرقمية خلال آخر 24 ساعة لتسجل 71.83 مليار دولار.

ونزل مؤشر CoinDesk (CMI) واسع النطاق الذي يقيس الأداء المرجح للقيمة السوقية للأصول الرقمية التي تمتلك الحد الأدنى من متطلبات التداول والتبادل، بنسبة 1.84% إلى 1211.76 نقطة.

والمستثمرون متشائمون من ارتفاع الفائدة الأمريكية، ومعنوياتهم متأثرة بانهيار بنكي “سيليكون فالي” و”سيغنتشر”.

ما هو سعر بيتكوين اليوم؟

وارتفع سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الإثنين 20 مارس/أذار بنسبة 1.07% إلى 27,431.1 دولار.

كما زادت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى 532.19 مليار دولار.

وارتفع حجم التداولات على بيتكوين بنسبة 58.06% إلى 41.71 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة.

وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة زادت عملة بيتكوين بنسبة 22.63%.

وفي مثل هذا التوقيت قبل عام، كانت بيتكوين تساوي 42.19 ألف دولار، وفي 19 مارس/أذار 2021 كانت تساوي 58.34 ألف دولار، وفي ذات اليوم من عام 2020 كانت تساوي قرابة 6.19 ألف دولار.

ما هي أسعار العملات المشفرة اليوم؟

نزل سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 1.21% اليوم ليصل إلى 1755.71 دولار.

في حين ارتفع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بما نسبته 0.32% ليسجل 334.79 دولار.

ونزل سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 1.01% من قيمته ليسجل 0.38173 دولار.

وهوى سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 0.18% ليبلغ 0.3391 دولار.

وانخفض سعر عملة دوجكوين DOGE بما نسبته 1.17% ليصل إلى مستوى 0.073683 دولار.

في حين تراجع سعر عملة بولكادوت Polkadot بنحو 1.86% ليصل إلى 6.32 دولار.