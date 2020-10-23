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هجوم على “تويتر” والسبب… ميزة إعادة التغريد

منذ 51 دقيقة
تويتر

تويتر

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بعد اعلان موقع “تويتر” خلال الشهر الماضي، عن طرحه لميزة جديدة تطلب من المستخدمين قراءة المقالات قبل إعادة تغريدها، مؤكداً أنه سيطرح هذه الميزة عبر تطبيقاته على الهواتف الذكية، وبالرغم من محاولة تويتر المساعدة في تعزيز المناقشة المستنيرة، إلا أن القرار الجديد قوبل بردود فعل ممتعضة، إذ عبّر المشرعون الجمهوريون عن هذه الميزة بالغضب، واستشهدوا ببعض التحذيرات الفردية بشأن المقالات ذات الميول اليمينية باعتبارها الأحدث من بين العديد من اتهامات الرقابة.

ووفقاً لما ذكره موقع “ذا فيرج” التقني، عندما تضغط على زر إعادة التغريد على رابط لم تزره من قبل، يضيف تويتر تحذيراً أعلى قائمة التأكيد، محذراً من أن “العناوين الرئيسية لا تروى القصة الكاملة”، لتوفير فرصة للتحقق من القصة، لكن هذا اختياري، فيمكنك تجاهلها وتأكيد إعادة التغريد ببساطة إذا أردت، ولا تضيف أي ضغوطات إضافية.

وعبّر بعض مستخدمي تويتر المحافظين عن غضبهم من التحذير، وادعى ديفيد شتاينبرغ، المحرر السابق في PJ Media ، أن تويتروضع علامة تحذير رئيسية على مقالة في وول ستريت جورنال عن مرشح الكونغرس الجمهوري كيمبرلي كلاسيك، قائلاً إن هذه الرسالة التي تظهر بتويتر “يجب أن تزعج كل أميركي”.

وفي المقابل، ردّ فريق الاتصالات بغضب إلى حد ما، حيث كتب أحد المتحدثين: “نقوم بذلك لتشجيع الجميع على قراءة المقالات الإخبارية قبل إعادة التغريد، بغض النظر عن المنشور أو المقالة”، مضيفاً: “إذا كنت تريد إعادة التغريد أو الاقتباس منه، فما عليك سوى الضغط مرة أخرى حرفيًا”.

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