هدية ملغومة.. تحذير لمستخدمي واتساب

تسيطر حالة من الحذر على مستخدمي واتساب WhatsApp، بعدما بدأ قراصنة الإنترنت في نشر بعض رسائل الاحتيال الخطيرة .

في التفاصيل، حذّر تقرير نشرته صحيفة “express” البريطانية، المستخدمين من رسالتين انتشرتا على منصة المراسلة الشهيرة في بريطانيا خلال الأسبوع الجاري، حيث تدعي الرسائل المزيفة أن متلقي الرسالة على وشك الحصول على هدية مجانية مغرية بمناسبة عيد الأب.

وتزعم الرسائل الاحتيالية التي تدعي أنها مرسلة من عمالقة صناعة البيرة الهولندية هينيكن، تاجر التجزئة DIY Screwfix، أن مستخدمي واتساب قد فازوا بهدية مجانية بمناسبة عيد الأب تتضمن مبرد مجاني من بيرة Heineken أو مثاقب DeWalt Combi Drill من Screwfix.

وتعد الهدايا جزءًا من خدعة معقدة لجعل مستخدمي واتساب يقومون بتسليم بياناتهم الحساسة، وفي حال وقعت هذه المعلومات في أيدي المتسللين، فيمكن استخدامها في سرقة هوية الضحايا وحساباتهم البنكية.

وطالب متحدث باسم شركة Heineken مستخدمي واتساب الذين تلقوا الرسالة بضرورة “حذفها على الفور”.

في الوقت نفسه، حذرت منصة التجارة الالكترونية DIY Screwfix، عبر حسابها الرسمي على تويتر، مستخدمي واتساب من العملية الاحتيالية قائلة: “إذا تلقيت رسالة مريبة ، فإننا ننصح بشدة بحذف الرسالة والرجاء عدم النقر فوق أي روابط أو مشاركتها مع جهات الاتصال الخاصة بك”.

وكان واتساب قد أضاف مؤخرًا ميزة خصوصية جديدة، في التطبيق، تعمل على حذف رسائل الدردشة بعد فترة زمينة يحددها المستخدم.

وتعد خاصية اختفاء الرسائل، ميزة اختيارية مضمنة في تطبيق التراسل الفوري يمكن تشغيلها للحصول على المزيد من الخصوصية لدردشاتك، حيث يمكنك تحديد مجموعة من الخيارات لجعل الرسائل تختفي لمدة 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يومًا بعد إرسالها.