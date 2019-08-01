هذا الزر يتعقبك في معظم المواقع.. وهكذا يمكنك منعه

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

حذرت مؤسسة الحدود الإلكترونية “EFF” من أن زر الإعجاب بفيسبوك الموجود في بعض مواقع الإنترنت يُستخدم وسيلة للتتبع.

وأوضحت المؤسسة الأميركية أن زر الإعجاب ينقل عنوان أي بي (بروتوكول الإنترنت) الخاصة بالمستخدم، وكذلك نوع المتصفح وتاريخ ووقت فتح الموقع إلى شركة فيسبوك، بمجرد فتح موقع يحتوي عليه، حتى ولو لم يتم النقر عليه.

ويحدث هذا أيضا حتى لو لم يكن المستخدم مشتركا بشبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة.

ولمواجهة التعقب، تنصح المؤسسة بحظر زر الإعجاب بواسطة امتداد المتصفحات برايفاسي بادجر Privacy Badger المجاني الذي يتوفر لدى كل من كروم وفايرفوكس وأوبرا.

ولا يقوم الامتداد بحظر زر الإعجاب فحسب، ولكن أيضا العديد من أزرار الوسائط الاجتماعية الأخرى وجميع متعقبي الإعلانات الآخرين.

قالت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، إنّ مالكي المواقع الإلكترونيّة قد يواجهون خطراً قانونياً بسبب أزرار “أعجبني” (likes) التابعة لـ”فيسبوك”.

وقضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، بأنّ أصحاب المواقع يمكن أن يتحملوا مسؤولية نقل البيانات إلى فيسبوك من دون موافقة المستخدمين، ما يبدو بالتحديد ما يحصل عندما يزور المستخدمون موقعًا يستخدم زرّ الإعجاب، سواء قاموا بالنقر عليه أم لا.

ولا يمنع الحكم “فيسبوك” أو الشركات الأخرى ذات الأدوات المماثلة من تقديم هذه الخيارات. لكن يجب أن تحصل المواقع على موافقة المستخدمين قبل إرسال بياناتهم إلى فيسبوك، ما لم يتمكّنوا من إظهار “مصلحة مشروعة” في القيام بغير ذلك. في الوقت الحالي، يتم إرسال البيانات إلى فيسبوك أثناء تحميل الصفحة، أي قبل أن تتاح للمستخدمين فرصة الانسحاب. لذلك في المستقبل، قد تضطر المواقع إلى التعامل مع أزرار الإعجاب بشكل مختلف.

وتشمل القضية أيضاً متجر التجزئة لبيع الملابس في ألمانيا (Fashion ID)، التي تم رفع دعوى ضدها إثر إرسالها بيانات المستخدمين الشخصية إلى فيسبوك. وجدت المحكمة أن “فاشن آي دي” لم يكن “مراقباً” للبيانات بمجرد حصول فيسبوك عليها، ولكن يمكن اعتباره مسؤولاً عن دوره في نقل تلك البيانات.

وفي تصريح لـ”تك كرانتش”، قال المستشار العام المساعد لـ فيسبوك، جاك غيلبيرت، إنّ الشركة رحّبت بوضوح القرار.

وأضاف: “إننا نراجع قرار المحكمة بعناية وسنعمل عن كثب مع شركائنا لضمان استمرارهم في الاستفادة من مكوناتنا الاجتماعية وأدوات العمل الأخرى في امتثال تام للقانون”. ويمكن أن يشمل ذلك إجراء تغييرات غير محددة على كيفية عمل زر الإعجاب.

مالكو مواقع إلكترونيّة يواجهون خطراً قانونياً بسبب زر “إعجاب” فيسبوك