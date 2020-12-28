هذه أبرز خدمات غوغل التي توقفت بشكل نهائي في عام 2020

لا تعد شركة “غوغل” من الشركات التي تستغني عن تطبيقاتها وخدماتها، على اعتبار أنها بالأصل لم تطلقها جزافا، لكن تقوم في بعض الأحيان تقوم باستبدال بعضها ببدائل مناسبة.

قد يكون لدى جوجل أسباب مختلفة لإيقاف هذه المنتجات ولكن هناك شيء واحد مشترك في كل مرة وهو تحقيق النجاح، فهي الآن واحدة من أكبر الشركات وأكثرها قيمة في العالم، ويريد المسؤولون الحفاظ على الأمر على هذا النحو. لذلك تحرص جوجل دائما على الاستفادة من الخدمات والأفكار الجيدة عن طريق دمجها في التطبيقات التي تدر المال، وذلك عن طريق قضاء الكثير من الوقت في التجربة ومحاولة إيجاد طريقة لمنحنا ما نريده بفعالية أكبر وعرض الإعلانات بأكبر قدر ممكن من الكفاءة أيضًا.

فعلى سبيل المثال: خلال عام 2020؛ قامت بتغيير اسم خدمة مكالمات الفيديو (Hangouts) لتصبح (Google Meet) ثم قامت بدمجها في خدمة البريد الإلكتروني جيميل، كما سبق ودمجت تطبيق أخبار جوجل مع تطبيق الطقس، مع تطبيق (Google Reader) لتقدم لنا تطبيق واحد متكامل يُسمى (Google News).

لذلك سنتستعرض في مقالنا اليوم كافة منتجات جوجل التي أوقفتها خلال عام 2020:

1- خدمة Shoelace:

أطلقت جوجل خدمة (Google Shoelace) خلال شهر يوليو 2019 كوسيلة لمساعدة الأشخاص على الاجتماع في الحياة الواقعية بعد إغلاق خدمة (Google Plus) – التي كانت تحاول من خلالها دخول سوق مواقع التواصل الاجتماعي – خلال شهر أبريل 2019.

ولكنها أعلنت يوم 29 أبريل 2020 عن إغلاق خدمة (Google Shoelace)، وقالت: “إن الخدمة لن تخرج من المرحلة التجريبية، وستغلق خوادمها في 12 مايو“.

يمكن القول: إن جائحة فيروس كورونا (COVID-19) هي السبب الرئيسي وراء إغلاق هذه الخدمة، حيث إنها خدمة طورتها جوجل لتسمح للمستخدمين في منطقة ما باكتشاف الأحداث المجتمعية وتنظيم لقاءات مع الغرباء في منطقتهم المحلية.

إذا كنت تحب الموسيقى وترغب في العثور على أصدقاء للذهاب إلى الحفلات أو تحب كرة القدم وتبحث عن أشخاص للعب معهم أو للذهاب سويا لمشاهدة مباريات فريقكم المفضل فستهل عليك هذه الخدمة هذا الأمر، ولكن فيروس كورونا غير كل ذلك وأصبح يجب علينا البقاء في المنزل لمنع انتشاره.

2- تطبيق Google Hire:

أطلقت شركة جوجل خلال عام 2017 تطبيق (Google Hire) ليكون أداة توظيف للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم حزمة (G Suite). حيث صُمم هذا التطبيق لمساعدة إدارات الموارد البشرية في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على إيجاد الموظفين وتعينهم على نحو أكثر فعالية.

ولكنها أعلنت يوم 28 أغسطس 2019 عن إيقاف دعمها للتطبيق، وتحديد موعد 1 سبتمبر 2020 لإغلاقه نهائيًا، حيث قالت: “إنها تركز مواردها على منتجات أخرى في محفظة جوجل السحابية (Google Cloud) على الرغم من نجاح التطبيق”.

3- خدمة Google Play Music:

كانت (Play Music) هي خدمة بث الموسيقى الرئيسية لشركة جوجل لسنوات، حيث إنها صُممت بشكل رائع وكان لديها العديد من المستخدمين، ولكنها لم تنجح أبدًا في منافسة الخدمات الأخرى الشائعة، مثل: Spotify أو Apple Music.

لذلك بدأت الشركة باختبار خدمة يوتيوب التي تركز على الموسيقى في نهاية عام 2015، ثم في عام 2018 أطلقت خدمة (YouTube Music) باعتبارها الخدمة الرئيسية الجديدة لبث الموسيقى.

كان من المفترض أن تعمل هذه الخدمة جنبًا إلى جنب مع خدمة (Play Music) ولكن الشركة عملت على نقل أكبر عدد ممكن من الميزات إلى الخدمة الجديدة.

وخلال عام 2020، أنهت جوجل أخيرًا هذه الفترة الانتقالية، حيث قامت بترحيل جميع المستخدمين إلى YouTube Music، وسمحت لمستخدمي (Play Music) بنقل مكتباتهم إلى الخدمة الجديدة، التي من ضمنها: قوائم التشغيل والفنانون والألبومات والأغاني والمحتوى الذي تم شراؤه والتوصيات والتحميلات.

4- تطبيق Trusted Contacts:

أطلقت جوجل تطبيق (Trusted Contacts) أول مرة في نهاية عام 2016 كتطبيق لمشاركة الموقع بسرعة وأمان مع الأصدقاء المقربين أو أفراد العائلة حتى يتمكنوا من مراقبتك عن بُعد، أو العثور على موقعك في حالة الطوارئ.

ولكن أعلنت شركة جوجل يوم 17 أكتوبر 2020 فجأة عن إغلاق تطبيق جهات الاتصال الموثوقة (Trusted Contacts) لمشاركة الموقع، حيث قالت إنها ستغلق التطبيق تمامًا يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول 2020، وسحبته من متجر جوجل بلاي بالفعل آنذاك.

وقد أوصت جوجل المستخدمين بالانتقال إلى ميزة مشاركة الموقع المدمجة في خرائط جوجل، التي تشبه تطبيق (Trusted Contacts).

5- تطبيق Expedition للواقع الافتراضي:

أطلقت جوجل خلال عام 2015 تطبيق (Expedition) لنظارة الواقع الافتراضي المصنّعة من الورق المقوى (Cardboard VR) عام 2015 كتجربة للوصول محدودة للمعلمين، ثم أتاحت التطبيق بعد عام للجميع عبر متجر جوجل بلاي. ولكنها بعد ذلك أوقفت منصة Daydream VR، وجعلت (Cardboard VR) في العام الماضي مشروعًا مجتمعيًا مفتوحَ المصدر.

كما بدأت جوجل بالاهتمام بدمج الواقع المعزز في منصة (Arts & Culture) – وهي مبادرة مجانية من جوجل لنشر الفنون والثقافة عبر الإنترنت، تتيح للمستخدمين استكشاف المتاحف والمواقع التراثية وعجائب العالم من الفصول الدراسية والمنازل بسهولة – حيث ستقدم العديد من الجولات الاستكشافية التي يمكن عرضها بنطاق 360 درجة على الويب من أي جهاز.

لذلك أعلنت جوجل خلال شهر نوفمبر 2020 عن إيقاف دعم تطبيق (Expeditions)، وأنه لن يكون التطبيق متاحًا للتنزيل بعد 30 يونيو/ حزيران 2021، وبدلًا من ذلك أوصت الشركة المستخدمين بالانتقال إلى تطبيق (Arts & Culture).

6- خدمة One Today:

أطلقت جوجل خدمة ( One Today) خلال عام 2013، وهي عبارة عن خدمة تتيح للمستخدمين دعم منظمات غير ربحية محددة عبر التبرعات، ولكنها قبل نهاية شهر يناير 2020 بأسبوع أعلنت عن إغلاق الخدمة في نهاية الشهر.

قالت الشركة: “إن هذه الخدمة قد شهدت انخفاضًا في الاستخدام على مر السنين، وأن المستخدمين يختارون منتجات أخرى لتقديم التبرعات للمنظمات غير الربحية المفضلة لديهم”.

7- خدمة Google Cloud Print:

أطلقت جوجل خدمة (الطباعة السحابية) Cloud Print خلال عام 2010 لتتيح للمستخدمين طباعة المستندات عبر الويب من خلال أي جهاز طالما لديك متصفح كروم في جهازك وطابعة متصلة.

ولكن اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2021 لن تتوفَّر خدمة (الطباعة السحابية من جوجل)، ولن تتمكَّن الأجهزة التي تعمل بمختلف أنظمة التشغيل من الطباعة باستخدامها، ولم تقدم جوجل بديل لها.

وبدلاً من ذلك، أوصت الشركة العملاء باستخدام أنظمة الطباعة المدمجة في أنظمة تشغيل أجهزتهم، حيث قدمت جوجل هذه الخدمة عندما لم يكن لديها نظام التشغيل (كروم أوإس) الذي يدعم خدمة طباعة موثوقة، ولكنها الآن تفعل ذلك. ومن ناحية أخرى؛ نظرًا إلى أن الطباعة أصبحت أقل أهمية، فربما يكون استخدام الطباعة السحابية قد تضاءل لدرجة أن جوجل لم تعد بحاجة إلى دعمها.