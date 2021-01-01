هذه أفضل 5 ألعاب مجانية في متجر Epic Games

يعد متجر (Epic Games) أحد أحدث المتاجر الناشئة التي تقدم العديد من الخصومات على الألعاب بشكل منتظم، بالإضافة إلى ذلك يحتوي المتجر أيضًا على مجموعة رائعة من الألعاب التي يمكنك تنزيلها في حاسوبك ولعبها بشكل مجاني تمامًا.

إليك 5 من أقضل ألعاب الحاسوب المجانية في متجر Epic Games:

1- لعبة Fortnite:

تعتبر لعبة (Fortnite) واحدة من أكثر الألعاب انتشارًا حيث يصل عدد مستخدميها إلى أكثر من 350 مليون لاعب حول العالم، ويمكن لعبها عبر جميع الأجهزة تقريبًا، مثل: الحواسيب الشخصية والمكتبية والأجهزة المحمولة ومنصات الألعاب.

وتعتبر أيضا من أفضل ألعاب الحاسوب المجانية التي تُركز على اللعب في العالم المفتوح سواء بشكل فردي أو جماعي، حيث يؤدي الظهور المفاجئ لعاصفة عالمية إلى اختفاء 98% من سكان العالم، وتظهر المخلوقات الشبيهة بالزومبي لتهاجم باقي السكان، وعليك أن تحمي هؤلاء الناجين، وكلما تقدمت في اللعبة يمكنك الحصول على المزيد من الأسلحة والملابس المميزة.

2- لعبة Rocket League:

تعتبر لعبة (Rocket League) من أشهر ألعاب الحاسوب الرياضية، وهي لعبة كرة قدم للسيارات من تطوير شركة (Psyonix) ومتاحة للعديد من المنصات، من ضمنها الحاسوب، وتعتمد اللعبة على أربعة لاعبين – كل فريق يتكون من شخصين – يقومون بإحراز أهداف بواسطة سياراتهم ويحصلون على النقاط لتحقيق الفوز.

كما تدعم اللعبة نمط اللعب الجماعي، كما قام المطورون بإضافة أنماط وساحات جديدة كملعب الهوكي وكرة السلة، وفي 2018 بلغ اللاعبون أكثر من 40 مليون لاعب، ولدى اللعبة سلسلة من البطولات تُقام سنويًا.

3- لعبة Rogue Company:

(Rogue Company) هي لعبة فيديو تصويب تكتيكية متعددة اللاعبين، من تطوير شركة (First Watch Games) ، وأُصدرت اللعبة في إصدار تجريبي مفتوح في شهر أكتوبر الماضي لمستخدمي نظام ويندوز عبر متجر Epic Games.

تتميز اللعبة بأوضاع لعبة قائمة على الهدف وخرائط مختلفة، حيث تتكون المباريات من جولات متعددة، وتبدأ كل جولة بقفز الفريقان من الطائرة إلى الخريطة للتنافس ضد بعضهما البعض في أهداف مختلفة، بين الجولات، يمكن للاعبين استخدام الأموال المكتسبة من إكمال المهام وإقصاء اللاعبين في الجولة السابقة لشراء وترقية الأسلحة والمعدات.

4- لعبة Hyper Scape:

لعبة (Hyper Scape) هي لعبة تصويب من منظور الشخص الأول، طورتها شركة (Ubisoft Montreal) وهي من ضمن ألعاب الحاسوب التي تتخذ من أسلوب المعركة الملكية لها أسلوب، مثل: لعبة فورتنايت بالضبط، وتتميز بتكاملها مع خدمات البث المباشر لألعاب الفيديو، مثل: Twitch.

ويتنافس عدد يصل إلى 100 لاعب في أطوار لعب متنوعة، الطور الفردي وطور الفريق، ويتم إسقاط المتنافسين في خريطة تسمى “نيو آركاديا” مقسمة إلى قطاعات، حيث يجب عليهم التنافس للبقاء على قيد الحياة وتجميع الأسلحة المختلفة مع تأكل الخريطة ببطء، حتى يتجمع اللاعبون الناجون في أركاديا منطقة واحدة، حيث يجب على واحد منهم الفوز بالتاج إما من خلال القضاء على جميع المتنافسين الآخرين أو الحفاظ على التاج لمدة 45 ثانية متواصلة.

5- لعبة CRSED: F.O.A.D:

(CRSED: F.O.A.D) هي لعبة فيديو لإطلاق النار متعددة اللاعبين عبر الإنترنت، طورتها شركة (Darkflow Studio) ، وكانت تُعرف سابقًا باسم (Cuisine Royale)، وهي من ضمن ألعاب الحاسوب الرائعة المجانية.

على عكس ألعاب نمط المعركة الملكية الأخرى، لا توجد مرحلة هبوط أو إدراج للاعبين، بل يُنشروا مباشرة بشكل عشوائي في جميع أنحاء الخريطة التي تتقلص ببطء، ليتقاتلوا مع بعضهم البعض حتى يتبقى لاعب واحد أو فريق واحد، ويمكن للاعبين استخدام الأسلحة والعناصر والمركبات التي يجدونها على الخريطة مباشرة.