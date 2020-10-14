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هذه الألعاب لن تتواجد على بلاي ستيشن 5

منذ 8 ساعات
بلاي ستيشن 5

بلاي ستيشن 5

الإمارت 24
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رغم إعلان شركة سوني عن الخبر الذي وصفته بالسار لمستخدميها بأن أكثر من 4 آلاف لعبة متوفرة على منصتها الأقدم “بلايستيشن 4” ستكون متاحة للعب على منصتها الأحدث “بلايستيشن 5”. وذلك بعد القلق الذي انتابهم من أن تحرمهم الشركة من الاف الألعاب التي اعتادوها، لكن في المقابل لن تعمل هنالك 10 ألعاب لن تعمل على منصة بلاي ستيشن 5.

تقول شركة سوني اليابانية إن الغالبية العظمى من الألعاب المتوفرة على بلاي ستيشن 4 والتي تزيد عن 4000 لعبة ستكون قابلة للتشغيل على منصة بلاي ستيشن 5 المنتظرة.

وواحدة من أكثر الميزات إثارة في منصة بلاي ستيشن 5 هي التوافق مع الإصدارات السابقة، مما يسمح للاعبين بلعب مجموعة كبيرة من الألعاب التي اعتادوا عليها في منصة بلاي ستيشن 4.

وقال هيداكي نيشينو نائب الرئيس الأول في شركة سوني ” نحن نركز على الكتالوج الضخم للألعاب على بلاي ستيشن 4، ويسعدنا أن أكثر من 99% من ألعاب بلاي ستيشن 4 ستكون قابلة للعب على بلاي ستيشن 5 منذ اليوم الأول”.

ومع ذلك، تقول وثيقة دعم جديدة إن 10 ألعاب لن تعمل على الإطلاق على المنصة الجديدة، وتشمل هذه الألعاب بحسب صحيفة ميرور البريطانية:
1. DWVR
2. Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One
3. TT Isle of Man – Ride on the Edge 2
4. Just Deal With It!
5. Shadow Complex Remastered
6. Robinson: The Journey
7. We Sing
8. Hitman Go: Definitive Edition
9. Shadwen
10. Joe’s Diner

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