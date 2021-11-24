هذه الدولة تقترح حظر جميع العملات المشفرة

تخطط دولة لتقديم وتقييم وتطبيق مشروع قانون لحظر جميع العملات المشفرة في البلاد، وفقًا لجدول الأعمال التشريعي لجلسة الشتاء.

وقالت الحكومة الهندية إن القانون المقترح يسمح ببعض الاستثناءات للترويج للتكنولوجيا الأساسية للعملات المشفرة وتطبيقاتها.

وتضيف الأجندة التشريعية أن مشروع القانون – المسمى العملة المشفرة وتنظيم قانون العملة الرقمية الرسمي لعام 2021 – يخلق أيضًا إطار عمل تسهيليًا لإنشاء العملة الرقمية الرسمية للبلد.

وتجدر الإشارة إلى أن وصف مشروع القانون مطابق للوصف الذي أدرجته نيودلهي للدورة البرلمانية السابقة في وقت سابق من هذا العام.

وناقش المشرعون في الهند لعدة أرباع مخاطر تداول العملات المشفرة وتجربة عملة رقمية مدعومة من الحكومة المركزية.

وبدأ عدد متزايد من الهنود، الذين لم يستثمر الكثير منهم في سوق الأوراق المالية أو أي فئة أصول أخرى، في تداول العملات المشفرة في الأرباع الأخيرة، مما أثار مخاوف لدى البعض من أنهم قد يخسرون أموالهم.

وأبلغت بورصات العملات المشفرة المحلية عن تزايد حجم المعاملات وقواعد المستخدمين هذا العام وزيادة رأس المال القياسي من المستثمرين البارزين.

وأصبحت CoinDCX و CoinSwitch Kuber و Coinbase Ventures شركات يونيكورن هذا العام.

وعقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والعديد من المشرعين الآخرين بالإضافة إلى العديد من أصحاب المصلحة في الصناعة عدة اجتماعات في الأرباع الأخيرة لمناقشة مجال العملات المشفرة وبعض التطورات الأخيرة.

وأجرى وزير هندي محادثات مؤخرًا مع أحد أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية البارزين. وأشار إلى أنه من المرجح أن تصيغ الهند قانون يدعم الابتكار بعد قرار الصين بحظر تداول العملات المشفرة والتعدين.

في غضون ذلك، أعرب العديد من المشرعين أيضًا عن مخاوف بشأن طبيعة الإعلانات التي يتم نشرها بواسطة منصات العملات.

وتم التوصل إلى إجماع على أن هذه الإعلانات غير المسؤولة كانت تضلل الشباب في الدولة ويجب إيقافها. ووعدت تلك الإعلانات المستهلكين بأرباح هائلة من خلال الاستثمار في العملات الرقمية.

وروج العديد من نجوم بوليوود، بما في ذلك أميتاب، لتداول العملات الرقمية في إعلانات التلفزيون والصحف.

وأعرب المشرعون أيضًا عن مخاوف بشأن إساءة الاستخدام المحتملة لاستخدام أدوات تداول العملات الرقمية لغسل الأموال وتمويل جهود الإرهاب.

وقال شاكتيكانتا داس، محافظ البنك المركزي الهندي، إن البلاد بحاجة إلى إجراء مناقشات أعمق بكثير حول مسألة العملات الرقمية.

وأضاف داس: عندما يقول البنك المركزي أن لدينا مخاوف جدية من وجهة نظر الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي، فإن هناك قضايا أعمق بكثير. لا زلت أرى مناقشات جادة ومستنيرة في المجال العام حول هذه القضايا.