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هذه الميزات ستفاجئكم من واتساب في بداية 2021

منذ 11 ثانية
واتساب

تطبيق واتساب

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على الرغم من إطلاقها العديد من الميزات الجديدة في عام 2020، إلا أن شركة فيسبوك تستعد لطرح المزيد من الميزات المثيرة للإهتمام عبر تطبيق واتساب في عام 2021.

فقد أفادت تقارير تقنية عن وجود العديد من التغييرات التي ستلحق بتطبيق المراسلة الأشهر في العالم واتساب في عام 2021، وإليكم أهم 3 ميزات يتوقع رؤيتها على تطبيق واتساب بداية العام المقبل

1- المكالمات الصوتية والمرئية على إصدار الويب وسطح المكتب:
يختبر واتساب ميزة المكالمات الصوتية والمرئية في إصدار واتساب للويب وإصدار سطح المكتب مع عدد قليل من المستخدمين، حيث ظهرت لديهم أزرار مكالمات صوتية ومرئية جديدة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة تتيح لهم إجراء مكالمات صوتية ومرئية.

2- لصق صور ومقاطع فيديو متعدّدة في وقت واحد:
هذه الميزة ستُتاح قريباً لمستخدمي نظام تشغيل iOS المخصص لهواتف الأيفون، اذ سيصبح بإمكانهم لصق صور ومقاطع فيديو متعددة داخل التطبيق، وتعتبر تلك الميزة هي الإصدار التجريبي الأول المخصص لعام 2021 وهي ميزة تتوفر للمستخدمين بشرط تحديث هواتفهم لأحدث نسخة تشغيل.
ويمكن لمستخدمي الإصدار التجريبي من “iOS” تحديد صور متعددة من تطبيق الصور، واختيار “تصدير” أي Export و”نسخ” أي Copy ، ثم عند فتح تطبيق واتساب ولصق المحتوى في شريط الدردشة ستصبح جاهزة للإرسال.

3- تعديل شروط واتساب وسياسة الخصوصية:
سيُطلب ابتداء من مطلع العام 2021 من مستخدمي تطبيق واتساب الموافقة على شروط وسياسة الخصوصية الجديدة، وقد يؤدي عدم الموافقة عليها بحذف حساب المستخدم.

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