هذه الميزات في خدمة Google photos ستجعلك تشترك فيها

بعد أن أعلنت شركة غوغل عن إيقاف خدمة “غوغل فوتوز” الخاصة بالتخزين والتنسيق والنسخ الاحتياطي للصور، وذلك ابتداءً من 1 يونيو 2021، ستُحتسب أي صورة أو مقطع فيديو جديد تقوم بتحميله بجودة عالية في الخدمة ضمن المساحة التخزينية المجانية المتاحة لك في حساب جوجل التي تبلغ 15 جيجابايت. كما سيكون هناك خيار لشراء المزيد من السعة التخزينية في (Google One) إذا استخدمتها كلها.

وأكدت الشركة أن الصور ومقاطع الفيديو التي قمت بتحميلها قبل يونيو 2021 لن تُحتسب ضمن سعة التخزين المجانية البالغة 15 جيجابايت، وإذا كنت تستخدم أحد هواتف (جوجل بيكسل) Google Pixel فلن تتأثر الصور ومقاطع الفيديو التي تقوم بتحميلها من هذا الجهاز حتى بعد 1 يونيو 2021.

سيستغرق معظمنا الكثير لتجاوز هذه السعة المجانية، ولكن عندما نفعل ذلك فيمكنك شراء مساحة تخزينية في خدمة (Google One) بأسعار تبدأ من دولارين شهريًا مقابل 100 جيجابايت.

ولكن هل تستحق خدمة (Google Photos) الدفع أم من الأفضل البحث عن خدمة أخرى مجانية؟

الإجابة هي نعم، تستحق الخدمة الدفع نظرا إلى أنها تدعم الكثير من الميزات التي لن تجدها في الخدمات الأخرى، بالإضافة إلى أنها تأتي مضمنة في هواتف أندرويد، وتتكامل مع جميع خدمات جوجل الأخرى التي تستخدمها.

سنستعرض اليوم 5 من أهم الميزات التي تدفعك للدفع مقابل استخدام خدمة (Google Photos):

1- رخيصة السعر:

تقدم جوجل مجموعة كبيرة من خطط الاشتراك في خدمتها السحابية (Google one) كي تتمكّن من اختيار الخطة التي تناسبك، كما قامت بتنظيمها لتتمكن من استخدامها مع جميع خدمات جوجل الخاصة بك وجعلتها غير مكلفة للغاية.

تقدم الخطة الأولى مساحة 100 جيجابايت بسعر دولارين شهريًا أي 24 دولارًا سنويًا، وهذه المساحة كبيرة جدًا وستكون مناسبة جدًا للكثيرين، كما تقدم لك الخطة الثانية مساحة 200 جيجابايت مقابل 30 دولارًا فقط سنويًا.

توجد خطة أخرى تقدم مساحة 2 تيرابايت بسعر 100 دولارٍ سنويًا، كما توجد خطط أكبر للشركات الصغيرة أو الأشخاص الذين يحتاجون مساحات تخزينية كبيرة جدًا؛ حيث تقدم جوجل خططًا تصل إلى 30 تيرابايت مقابل 300 دولارٍ شهريًا. عندما تتجاوز مساحة 2 تيرابايت سيصبح السعر أعلى بعض الشيء ولكنه لا يزال أرخص بكثير من بدائل أخرى.

كما تتيح لك أي خطة تشترك فيها مشاركة المساحة التخزينية مع حساب (جوجل درايف) الخاص بك، ودعوة عدد يصل إلى 5 أفراد إضافيين من العائلة للمشاركة في خطتك دون أية تكلفة إضافية، مما يسهل عمليات التخزين لجميع أفراد العائلة.

2- ميزات قوية لتحرير الصور:

تتيح لك خدمة (Google Photos) حفظ صورك بطريقة منظمة يسهل البحث فيها، ومشاركتها، بالإضافة إلى ذلك فهي تحتوي على محرر مدمج في كل من تطبيق الهواتف وإصدار الويب يتيح لك ضبط صورك بسهولة وفقًا لما يناسبك.

كما أضافت جوجل خلال الشهر الماضي بعض الميزات الجديدة في إصدار تطبيق (Google Photos) لهواتف أندرويد تعتمد على تقنيات التعلم الآلي لتقديم اقتراحات ذكية وتعديلات دقيقة وسهلة الاستخدام، بحيث تبدو صورك في أفضل حالاتها.

للتعرف على هذه الميزات الجديدة كيفية استخدامها، يمكنك الاطلاع على مقال: “تطبيق صور جوجل.. الميزات الجديدة وكيفية استخدامها لتحسين صورك“.

3- سهولة مشاركة الصور:

يتيح لك تطبيق صور جوجل مشاركة الصور ومقاطع الفيديو بسهولة جدًا، حيث يمكنك مشاركتها واحدة تلو الأخرى أو في مجموعات مع الحفاظ على خصوصيتك، وهناك ميزة أخرى رائعة وهي القدرة على مشاركة بعض صورك أو كلها تلقائيًا مع مستخدم آخر، وذلك من خلال ميزة المكتبات المشتركة، حيث يكون لديك خيار مشاركة جميع صورك أو صور أشخاص محددين، أو اختيار تاريخ لمشاركة كل الصور في هذا التاريخ.

4- سهولة التنظيم والبحث:

تستخدم جوجل تقنية التعرف على الوجه في خدمة (Google Photos) لتساعدك على تنظيم جميع صورك من خلال تسمية الأصدقاء وأفراد العائلة وغير ذلك، ويكون ذلك مفيدًا عند مشاركة الصور، أو تسهيل العثور على صور أشخاص محددين.

كما يمكنك البحث داخل صورك في خدمة (Google Photos) حسب الأشخاص والأشياء والأماكن، حيث يمكنك كتابة ما تريد البحث عنه داخل شريط البحث. على سبيل المثال: ابحث عن كلمة “سيارة” لمشاهدة جميع الصور التي التقطتها في سيارتك، أو البحث باسم أو لقب إذا صنّفت الأشخاص أو الحيوانات الأليفة، وكذلك البحث باسم أماكن زرتها.

5- عرض الصور ومقاطع الفيديو في شاشة التلفاز بسهولة:

إذا كان لديك جهاز (Chromecast)، يمكنك عرض الصور ومقاطع الفيديو المحفوظة في خدمة (Google Photos) في شاشة التلفاز بسهولة ومشاهدتها مع العائلة أو الأصدقاء.

وللوصول إلى هذه الميزة يجب أن يعمل هاتفك بنظام التشغيل Android 4.4، أو أي إصدار أحدث، وأن يكون الهاتف متصلًا بشبكة الواي فاي نفسها المتصل بها جهاز (Chromecast) المتصل بشاشة التلفاز.