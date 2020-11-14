هذه الميزة التي قلدتها نيتفليكس من تيك توك

بدأت منصة نتفليكس باختبار خدمة Fast Laughs وهي خدمة متوفرة في منصة تيك توك.

وتتطلع خدمة البث الآن إلى إضافة ملخص فيديو عمودي بوضع ملء الشاشة إلى قسم المعاينات.

وFast Laughs هي ميزة لتخليص المقاطع المضحكة القصيرة الشكل من برامج نيتفليكس الأصلية والبرامج المرخص.

ومثل تيك توك، ستتمكن من التمرير عبر مقاطع Fast Laughs عموديًا ضمن هاتفك، لكن نيتفليكس لا تحاول مواجهة تيك توك عبر تجربتها الجديدة.

وبدلاً من ذلك، تريد خدمة البث مساعدة مشتركيها في اكتشاف محتوى جديد لمشاهدته باستخدام ملخص Fast Laughs.

وبمجرد العثور على شيء تجده مثيرًا للاهتمام، ستتمكن من إضافته إلى قائمة مشاهدة نيتفليكس لعرضه لاحقًا.

وتأتي المقاطع القصيرة من العروض الكوميدية، مثل: Friends و Bojack Horseman و Big Mouth، بالإضافة إلى الاستعانة بالعديد من العروض الكوميدية الخاصة بالتطبيق.

ويمكنك الرد على المقاطع من خلال زر لرمز تعبيري ضاحك ومشاركتها مع أصدقائك عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، لكن لا يمكنك إبداء الإعجاب أو ترك تعليق على المقاطع كما تفعل في تطبيق الفيديو الاجتماعي.

ويوجد أيضًا زر يسمى “المزيد”، الذي يتيح لك الاطلاع على العناوين الأخرى المتعلقة بالمقطع.

وقالت نيتفليكس: إنها بدأت التجربة مع عدد صغير من المستخدمين في وقت سابق من هذا العام، لكنها بدأت الآن في توفيرها لمجموعة أوسع في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وعدد قليل من الأسواق الأخرى.

وتقتصر الميزة في الوقت الحالي على أجهزة iOS، ويتعين على مستخدمي أندرويد الانتظار لفترة أطول قليلاً قبل أن يتمكنوا من تجربة الميزة.

وقال متحدث باسم نيتفليكس: نبحث دائمًا عن طرق جديدة لتحسين تجربة العملاء الذين يحبون الكوميديا​​، لذلك اعتقدنا أن هذه ستكون طريقة جديدة ومثيرة لمساعدتهم على اكتشاف عروض جديدة والاستمتاع بالمشاهد الكلاسيكية.

وأضاف: نحن نجرب هذه الأنواع من الاختبارات في بلدان مختلفة ولفترات زمنية مختلفة، ونجعلها متاحة على نطاق واسع إذا وجدها الناس مفيدة.

يذكر أن خدمة البث ليست أول من يستعير الميزة من تيك توك، حيث أطلقت منصات التواصل الاجتماعي، مثل: إنستاجرام وسناب شات، أيضًا منافسيها لتيك توك في الأشهر الأخيرة.