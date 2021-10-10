هكذا يمكنكم استعادة حساب آيكلاود عبر جهات الاتصال

أضافت آبل مؤخرًا في تحديث iOS 15 خاصية لاستعادة حساب آيكلاود عبر جهات الاتصال الموثوق فيها.

وتساعد هذه الخاصية المستخدمين على استعادة حساباتهم التي فقدوا القدرة على الوصول إليها أو نسوا كلمة المرور دون الحاجة للتواصل مع آبل.

وتعمل هذه الخاصية عبر أجهزة آيفون وآيباد على حدٍ سواء، وهي تسمح لك باستعادة الوصول إلى حساب آيكلاود.

تحتاج في البداية لتجهيز جهات الاتصال التي تستخدمها لاستعادة الحساب، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

يجب أن تكون جميع أجهزة آبل الخاصة بك تستخدم أحدث نسخة من أنظمتها بالإضافة لكونها مسجلة عبر حساب آيكلاود ذاته.

ومن ثم توجه إلى تطبيق الإعدادات في هاتفك، ومن ثم اضغط على شريط حساب آيكلاود الخاص بك.

وبعد ذلك توجه إلى إعدادات كلمات المرور والأمان.

ومن ثم اضغط على استعادة الحساب، وبعد ذلك اضافة جهات الاتصال لإعادة الحساب.

ويطلب منك الجهاز بعد ذلك تأكيد هويتك عبر فتحه باستخدم بصمة الاصبع أو بصمة الوجه، ومن ثم قم باختيار جهات الاتصال التي ترغب في الاستعادة عبرها واضغط إضافة.

ويرسل الجهاز رسالة إلى المستخدم الذي قمت باختياره بأنك ترغب في جعله جهة الاتصال الاحتياطية لاستعادة حسابك.

ويجب على المستخدم التوجه إلى الرابط الذي يصل إليه في الرسالة لأجل التأكيد، وبعد ذلك تستطيع استخدام استعادة حسابك عبر جهة الاتصال هذه مباشرة.ً