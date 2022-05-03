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هكذا يمكنك تحويل “آيفون” إلى جهاز آخر

منذ 15 ساعة
هاتف ايفون

هاتف ايفون

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لهاتف الآيفون ميزات عديدة، العديد منها معروف للمستخدمين، ولكن بعضها غير مألوف، ومن بينها خاصية تحول الآيفون لجهاز آخر.

ووفقا لموقع “ميك يوز أوف”، بفضل بعض التطبيقات الخاصة، يمكنك تحويل جهاز آيفون الخاص بك إلى “فأرة” لاسلكي لجهاز الكمبيوتر المحمول.

إذا كان لديك جهاز كمبيوتر محمول، فقد تفضل استخدام الفأرة “الماوس” معه بدلا من لوحة التتبع الخاصة به، كما أن استخدام الهاتف في هذه القضية قد يكون مفيد جدا للسفر، حيث ينسى البعض إحضار “الفأرة” أو يعاني في إيجاد مكان لها في حقيبة الكمبيوتر المحمول.

أسهل طريقة لتحويل جهاز آيفون الخاص بك إلى “ماوس” لاسلكي لجهاز الكمبيوتر الخاص بك هو تحميل تطبيق يقوم بذلك نيابة عنك.

فهناك عدد من التطبيقات التي تقدم هذا الخيار. تحتاج فقط إلى تحميل التطبيق على جهاز آيفون الخاص بك وعلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وتحتاج إلى ربط الجهازين بنفس شبكة “الواي فاي”.

ومن أبرز تلك التطبيقات، وفقا للموقع، تطبيق “ريموت ماوس”، الذي يحول الآيفون إلى جهاز الفأرة فورا، بزريه الرئيسيين.

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