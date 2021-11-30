هل أنت مشتاق لأحبائك المسافرين؟ أرسل لهم عناقاً آلياً!

مع التهديدات بالمزيد من قيود السفر التي تلوح في الأفق، يمكن للعلماء الآن نقلك إلى أي مكان في العالم “في جسم روبوت” لزيارة أحبائك.

ابتكرت شركة Cyberselves، التطبيق الذي يمنحك وجهة نظر الروبوت من خلال سماعة VR وأجهزة التحكم المحمولة.

تتيح تقنية “التواجد عن بعد” للناس رؤية ما يراه الروبوت، وسماع ما يسمعه الروبوت، والشعور بما يشعر به الروبوت والتحرك في جسمه، عبر الإنترنت.

يمكن استخدامه لمساعدة الناس على زيارة وعناق الأقارب، واستكشاف مناطق الجذب السياحي، وتقديم الرعاية الصحية وتقييم البيئات الخطرة، وفقاً للخبراء.

تعدّ الشركة واحدة من اثنين فقط من المتأهلين للتصفيات النهائية البريطانية في مسابقة ANA Avatar XPRIZE global robotics competition.

وستحصل الشركة الفائزة، التي سيتم تحديدها في العام المقبل، على حصة الأسد البالغة 8 ملايين دولار (6 ملايين جنيه إسترليني) من الجائزة لمواصلة تطوير تقنيتها.

يمكن استخدام تطبيق شركة Cyberselves، المسمى Teleport، مع أي سماعة رأس VR تجارية، أو من خلال متصفح على جهاز كمبيوتر، وهو متوافق مع العديد من الروبوتات.

في عروض الفيديو، تستخدم Cyberselves، روبوت Pepper من شركة التكنولوجيا اليابانية SoftBank، و TIAGo، من الشركة الإسبانية Pal Robotics، على سبيل المثال.

وقال دانيال كاميليري، المؤسس المشارك لـ Cyberselves: “يجعل تطبيق النقل الفضائي الخاص بنا التشغيل عن بعد للروبوتات فعالاً وبسيطاً وظيفياً”.

“مع الهاتف الذكي أو المتصفح أو سماعة VR، يمكن للمستخدم التحكم عن بعد في أي روبوت بطريقة بديهية لجسم الإنسان.”

استخدم كاميليري، 28 عاماً، التكنولوجيا لحضور حفلة عيد ميلاد جدته في مالطا على بعد أكثر من 1000 ميل.

وقال لصحيفة التايمز: “كنت في مؤتمر في لشبونة ولكن مع وجود سماعة الرأس معي، يمكنني الذهاب إلى مالطا، وأقول عيد ميلاد سعيد لجدتي، وأعطيها عناق، وحضور الاحتفالات”.

وفقاً لـ Cyberselves، أصبح الاتصال لمسافات طويلة بين الإنسان والروبوت ممكناً من خلال السحابة.

يمكن للبشر أيضا ًاستخدام هواتفهم الذكية فقط بدلاً من سماعة VR، ولكن هذه الأخيرة توفر تجربة واقعية أكثر بكثير.

وقال الدكتور مايكل سزولوسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في Cyberselves: “إنّ القدرة على استخدام التواجد عن بعد من خلال متصفح الإنترنت ستجعل التكنولوجيا أكثر سهولة وتفتح المزيد من الاحتمالات لاستخدامها”.

طور باحثو Cyberselves أيضاً Animus، وهي “لغة عالمية للروبوتات” تسمح بترخيص تطبيق Teleport للاستخدام “مع أي روبوت في العالم”.

بالإضافة إلى القدرة على عناق الأقارب، فإنه يسمح للمشغلين البشريين بتنفيذ المهام بأمان في البيئات الخطرة عن بعد.

وتتراوح هذه التطبيقات بين وقف التشغيل النووي والتخلص من القنابل وإنتاج الرياح البحرية وعمليات البحث والإنقاذ.

خيار آخر هو الرعاية الصحية الأكثر كفاءة وشخصية، مما يسمح للمتخصصين بزيارة المرضى في مختلف البلدان.

وقال توني بريسكوت، أستاذ الروبوتات المعرفية ومدير الأبحاث في Cyberselves، في وقت سابق لهيئة الإذاعة البريطانية: “يمكن أن يكون الطبيب على بعد مئات الأميال، ويمكن أن يكون بعض المتخصصين الذين يرغبون في رؤيته في نيويورك”.

‘الأمر يتطلب فقط وضع سماعة VR ويمكنك أن تكون في شيفيلد تبحث عن هذا المريض.”

تأسست Cyberselves في 2018 وبدأت العمل في آذار 2020، قبل حوالي أسبوع من إغلاق المملكة المتحدة بسبب Covid.

قدّم الوباء فرصة للشركة لتسليط الضوء على أهمية تقنيتها حيث أصبح السفر الدولي مقيداً.

وقال الدكتور زولوسي: “إنّ روبوتات التواجد عن بعد لديها القدرة على مساعدتنا في مواجهة العديد من التحديات التي نواجهها في جميع أنحاء العالم، خاصة في ضوء جائحة Covid الأخيرة”.

“مع كون السفر الدولي محدود للغاية أو غير ممكن على الإطلاق لكثير من الناس، يمكن استخدام روبوتات التواجد عن بعد لتمكين الناس من السفر واستكشاف الأماكن تقريباً والتواصل مع بعضهم البعض بأمان.”

“هذا يمكن أن يعني، على سبيل المثال، أنّ أجزاء من صناعة السياحة يمكن أن تستمر على الرغم من القيود التي نواجهها في هذا الوباء أو أي من الأوبئة في المستقبل.”