هل امتلكت أحد هواتف ايفون هذه؟ قد تحصل على تعويض من أبل!

بحسب ما نشرته جريدة ديلي اكسبريس البريطانية ان الملايين من مستخدمي هواتف آيفون قد يحصلون على تعويضات من شركة ابل الامريكية ، حيث توجه شركة آبل دعوى قضائية تتهمها بإبطاء هواتفها القديم القديمة في محاولة منها لإنقاذ عمر البطارية ، حيث اثر هذا التحديث علي كلا من في محاولة لإنقاذ عمر البطارية iPhone 6 و iPhone SE و iPhone 7 و iPhone 8 و iPhone X ، حيث تم تحديث هذه الأجهزة للحفاظ على طاقة البطارية وتم إيقاف تشغيل الأجهزة للتحديث بدون اي تنبيه.

وصرح جاستن غوتمان العامل في مجال حقوق المستهلك في تصريح جريدة ديلي اكسبريس ان شركة أبل لم تكشف عن التحديث في وقت إصداره ، وربما ان يكون هذا التحديث قد تسبب في شراء بعض مستخدمي هواتف ايفون هواتف جديدة ، لأنهم لم يكن لديهم معلومات عن سبب هذا البطء الذي حدث أجهزتهم بشكل مفاجئ ، وقال ايضا ان شركة ابل لم تكن شفافة بما يكفي لانها لم تعمل المستخدمين بهذا التحديث الجديد وانها تبطئ الاجهزة حتي تحافظ علي الطاقة في هذه الاجهزة ، وقال كان على الشركة ان تقدم حلولا أخرى للحفاظ علي البطارية بدلا من تقليل أداء هواتفها وابطائها.

وقال انه يطالب تعويضات من الشركة تبلغ 750 مليون جنيه إسترليني لمستخدمي هذه الهواتف بسبب الأضرار التي أثرت علي حوالي 25 مليون مستخدم وأنهم يمكنهم المطالبه بها ، حيث قام جاستن غوتمان برفع هذه الدعوى وهي منظورة أمام المحاكم للبت بها ، وقام بانتقاد الشركة قائلا إن الشركة بدلا من قيامها بتقديم الدعم لعملائها من خلال تقديم العديد من الخدمات مثل تقديم بديل أو خدمة إصلاح أو تعويض مجانًا قامت الشركة بتضليل المستخدمين من خلال تحديث بدون علمهم تسبب في إبطاء اجهزتهم بنسبة قد تصل الي 58 % من أداء الهاتف.