هل انتصرت بيتكوين على تحديات الصين؟

أصدرت السلطات في مقاطعة تشانغ جي الصينية، إخطارا للمسؤولين في مركز Zhundong وهو أحد المراكز البارزة لتعدين البيتكوين في المنطقة بضرورة إيقاف جميع أنشطتهم المتعلقة بتعدين البيتكوين والعملات الرقمية.

وبحسب ما ذكر موقع “investing”، فإن مركز Zhundong لتنمية التكنولوجية الاقتصادية هة أحد أهم المراكز لتعدين العملات الرقمية في مقاطعة تشانغ جي، كما يعتبر مركزا لمجموعة متنوعة من صناعات الفحم بما في ذلك محطات الطاقة القائمة على الفحم والمصانع.

كما يضم المركز عدد كبير من منشآت تعدين البيتكوين في البلاد؛ نظرا للقدرة العالية لطاقة الوقود الأحفوري.

إجراءات الصين المناهضة للعملات الرقمية شملت أيضاً منع العديد من مواقع التواصل الكبرى من تشغيل إمكانية البحث عن هذه العملات.

لكن المفاجأة كانت أن القرار لم يعمل كالعادة في إحباط ثيران العملات المشفرة، بل ما حدث جاء على العكس حيث استمرت صحوة البتكوين للوصول رب مستويات الـ37 ألف دولار.

حيث بلغت البتكوين أمس الأربعاء حتى مستويات الـ32 ألف دولار بينما نجحت على مدار اليوم في تخطي عتبة الـ37 ألف دولار وصولا إلى 37.5 ألف دولار.

وارتفعت البتكوين خلال تلك اللحظات عند مستويات الـ 37 ألف دولار بارتفاع تبلغ نسبته 8 %، بينما زادت قيمتها السوقية إلى 690 مليار دولار.

كيف حدث هذا؟

أخبر رئيس السلفادور الحاضرين في مؤتمر ميامي منذ أيام عبر رسالة مسجلة أنه سيقدم مشروع قانون لجعل بيتكوين مناقصة قانونية في البلاد .

ليفاجئ عالم التشفير أمس الأربعاء بتمر هذا الاقتراح بأغلبية ساحقة في الجمعية التشريعية للبلاد أمس الأربعاء.

ولكن يبدو أن خطط نايب بوكيلي للعملات المشفرة في السلفادور لم تنتهي، حيث دعا إلى قيام شركة للطاقة الحرارية الأرضية بإتاحة بعض التسهيلات للقائمين بتعدين بيتكوين.

وفي تغريدة يوم الأربعاء من بوكيلي، قال إنه سيوجه تعليمات إلى ماينو غيل، رئيس شركة الكهرباء (SE:5110) المملوكة للدولة لا جيو، لتسهيل تعدين بيتكوين (BTC) “مع انبعاثات رخيصة جدًا ونظيفة.

ويعتزم بوكيلي استخدام براكين البلاد، التي تدير المحطتين الوحيدتين لتوليد الطاقة الحرارية الأرضية في السلفادور ومقرهما في منطقتي أهواشابان وبيرلين، مع خطط معلنة لبناء منشآت جديدة في سان فيسينتي وتشيناميكا.

وبذلك أصبحت عملة بيتكوين الآن عملة قانونية رسميًا في دولة ذات سيادة للمرة الأولى، وهو ما كدفع الأسعار نحو التحرر والانطلاق بعد جلسات من الهبوط .

ووفقا للمتفائلين يبد و سعر بيتكوين يستهدف مستوى ارتداد صوب مستويات الـ40 ألف دولار ، بعدما اقتربت أن تكون مستويات الـ35 ألف دعوما قوية.

وما بين قاع الأمس وقمة اليوم مكاسب قوية سجلتها العملة الرقمية الأولى تقترب من 7 آلاف دولار ما يعني ارتفاع 21% خلال أقل من 24 ساعة.

وزادت العملات البديلة الأخرى خلال تلك اللحظات من تعاملات اليوم الخميس مقتفية آثار العملة الأولى في العالم البتكوين.

وارتفعت الإيثريوم ETH/USD 1% إلى مستويات 2545 دولار بينما بلغت قيمتها السوقية 296 مليار دولار.

وزادت بينانس كوين BNB/USD بأكثر من 2% إلى مستويات 365 دولار بينما ارتفعت قيمتها السوقية إلى مستويات 63 مليار دولار.

وارتفعت كارادنو Cardano طفيفا إلى مستويات 1.6 دولار بزيادة أقل من 1%، بينما بلغت قيمتها السوقية 50 مليار دولار.

وزادت الد,جكوين DOGE/USD والريبل ريبيل XRP بالنسبة ذاتها بأقل من 2%، لترتفع الأولى إلى 0.334 دولار والثانية 0.888 دولار.

لماذا يصر التحليل الفني على أن بتكوين ستتابع الهبوط لـ 20 ألف دولار؟

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