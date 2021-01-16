هل باع تطبيق “الصلاة أولا” بياناتكم لشركة مرتبطة بالسلطات الأمريكية؟

نشر موقع vice تقريرا كشف أن تطبيق Salaat First (مواقيت الصلاة)، التي تم تنزيله أكثر من 10 ملايين مرة على نظام Android، منح شركة فرنسية تسمى Predicio إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدم الخاصة بها.

ولدى Predicio علاقات مع شركة Venntel للمقاول الحكومي الأمريكي والتي عملت مع إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، والجمارك وحماية الحدود الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

من بين البيانات التي تم بيعها، نماذج الهواتف وأنظمة التشغيل وعناوين IP والمواقع والطوابع الزمنية لمستخدميها.

تم اختبار التطبيق بواسطة VICE وتبين أيضا أنه ينتهك سياسات متجر Google Play لأنه لا يحتوي على سياسة خصوصية داخل التطبيق. يخبر المستخدمين: “يستخدم هذا التطبيق موقعك لحساب أوقات الصلاة واتجاه القبلة وإظهار المساجد القريبة وكما هو مذكور في صفحة سياسة الخصوصية الخاصة بنا، قد نشارك أيضًا بيانات الموقع مجهولة المصدر مع خدمات الجهات الخارجية الموثوقة للإعلانات ولتحسين خدماتنا.

ورد هشام بوشابة، المطور المغربي للتطبيق، على المزاعم مدعيا أنه لا يعرف أن البيانات تم “إساءة استخدامها” من قبل الشركة الفرنسية. مضيفا أنه تم تنفيذ حزمة برامج لـ Predicio في مارس الماضي ولكن تم إنهاء العقد بين الطرفين منذ ذلك الحين بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية. كما ادعى أنه أثر فقط على المستخدمين الذين قاموا بتنزيل التطبيق في المملكة المتحدة أو ألمانيا أو فرنسا أو إيطاليا، بحسب ما نشر موقع 5pillarsuk.

وفي الوقت نفسه، قالت شركة Predicio: “لا تدعم Predicio أي حالات استخدام حكومية أو تجارية أو خاصة تهدف إلى استخدام بيانات ذكاء الأعمال لتحديد المجموعات العرقية أو الدينية أو السياسية لتتبع البشر أو تحديد الأشخاص من أي نوع. نحن لا نتسامح مع إساءة استخدام حلولنا لحالات الاستخدام التي لا تتبع قواعد السلوك الأخلاقية والاجتماعية والأخلاقية العالمية”.