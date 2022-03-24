هل تريد إنشاء حساب “ميتافيرس”؟.. إليك هذه الخطوات

يتجه العالم شيئا فشيئا إلى الانتقال إلى مرحلة الحياة الافتراضية الكاملة؛ تلك الحياة التى أطلق عليها مارك زوكربرج، المؤسس والرئيس التنفيذى لموقع فيس بوك، الميتافيرس.

بدأ عدد من الحالمين بالدخول إلى الواقع الافتراضي المعزز والواقع البديل “ميتافيرس”.

وسط شعور أنهم تأخروا بتسجيل دخولهم للعالم البديل، لاستغلال أدوات الاستثمار المتاحة على المستوى العالمي.

وفعلا، ومنذ عدة أشهر، بدأت شركات وأفراد يضخون استثمارات متصاعدة في العالم الافتراضي القائم على الميتافيرس، وشراء أراض وعقارات افتراضية، وبناء منصات ومجتماعات رقمية.

ولكن، ما هو المطلوب اليوم للأفراد، حتى يكونوا جزءا من هذا العالم الآخذ بالحصول على شرعية على مستوى العالم، حتى قبل البدء بتحويل الواقع الحالي إلى رقمي بامتياز؟

بداية، من المهم معرفة أن الميتافيرس هو في الأساس دمج للواقع الافتراضي والمُعزز والواقع المادي، وطمس الخط الفاصل بين تفاعلات الفرد على الإنترنت وفي الحياة الواقعية.

محفظة رقمية

قبل أي شيء، سيحتاج الفرد الراغب بالاستثمار في هذا الدمج بين الواقع الواقعي والواقع الافتراضي، إلى إنشاء محفظة تشفير خاصة، إلى جانب جهاز حاسوب يعمل على نظام ويندوز، لأن نظام (IOS) ما يزال غير مهيأ للدخول.

لكن الواقع، أن فكرة الغوص في ميتافيرس المستقبلي، يحتاج إلى كمبيوتر أكثر تطورا من خلال كرت الشاشة والمعالجات الأخرى، ليكون قادرا على محاكاة هذا التطور في الميتافيرس.

وهناك عشرات أسماء المنصات التي يمكن للأفراد من خلالها بناء محفظة رقمية مشفرة، مثل محفظة كوين بيس، ومحفظة “Trezor”، ومحفظة “Ledger”، وعشرات المنصات الأخرى.

وقبل البدء بإنشاء حساب خاص على عديد المنصات المتوفرة عبر الإنترنت، من المهم على أي مستخدم أن تكون لدية نظارة الواقع الافتراضي المعزز لإكمال عمليات التسجيل قبل الدخول.

إنشاء صورة رمزية

بعد إنشاء محفظة مشفرة، فإن الخطوة الأخرى تتمثل في إنشاء الصورة الرمزية الخاصة بالفرد (أفاتار)، وتحميل اللوحة بخيارات لتخصيص لون ونوع الشعر ولون العينين والملابس وحتى الإكسسوارات.

بعد الانتهاء من اختيار الملامح الرئيسية للأفاتار، والذي يتم تأسيسه على منصة رئيسية اسمها “ديسينترالاند”، فإن الخطوة اللاحقة هي تسويق الفرد لنفسه من خلال منصة فرعية تسمى “جينيسيس بلازا”.

في جينيسيس بلازا يتواجد مئات وحتى آلاف الأفراد الذين جاؤوا لتسويق أنفسهم وخبراتهم في منصة “ديسينترالاند” الرئيسية والتي تعتبر من أشهر المنصات للراغبين في دخول الميتافيرس.

وعند إنشاء الأفاتار والدخول إلى الميتافيرس عبر منصة “ديسينترالاند” ومن خلال نظارات الواقع الافتراضي المعزز، فإن بإمكان المستخدم الاطلاع على مختلف المشاريع التي تم تأسيسها وافتتاحها تجريبيا أو فعليا في مختلف المجالات.

وهناك عديد من المنصات الأخرى مثل “ديسينترالاند” التي يمكن للمستخدمي اللجوء إليها لتسجيل الدخول والغوص في العالم الافتراضي المعزز، والذي يقدم نبذة عما سيكون عليه العالم وعلاقاته بعد عدة سنوات.

كل هذه العمليات السابقة، لا تحتاج أي عمليات نقدية أو مدفوعات، لكن هذه المدفوعات قد تتم بناء على بعض المشاريع التي يرغب المستخدم بزيارتها واستخدامها، أو أنه راغب باستئجار غرفة، أو الخوض في حصة تعليمية وغيرها من الخدمات المدفوعة.