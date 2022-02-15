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هل تشكون من ازدحام "الرسائل الخاصة".. اليكم ميزة انستغرام الجديدة!

15 - فبراير - 2022
تطبيق انستغرام

تطبيق انستغرام

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أعلن تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، في عيد الحب، أمس الاثنين، عن طرحه ميزة جديدة تسمح لمستخدميه بـ”الإعجاب ‏بقصص الآخرين دون إرسال ذلك في رسالة مباشرة لهم”.‏

وفي الماضي، كان “إنستغرام” يسمح للمستخدمين بإرسال أي إعجاب بقصة “ستوري”، سواء كان رمزا تعبيريا (إيموجي) أو حتى رسالة كاملة، في صندوق الرسائل الخاصة.

وبدءا من الآن أثناء استعراض أي قصة على “إنستغرام”، سيكون هناك “قلب صغير” يتواجد بين رمز “إرسال الرسالة” و”الطائرة الورقية الصغيرة”، والذي إذا تم النقر عليه سيتم إرسال الإعجاب إلى صاحب القصة، بحسب ما أوضحه رئيس “إنستغرام”، آدم موسيري، في رسالة مرئية له، حرص في بدايتها على التهنئة بحلول عيد الحب “الفالنتاين”.

وأكد موسيري، في رسالته، أن الهدف من هذه الميزة هو “التأكد من أن المستخدمين يمكنهم التعبير عن المزيد من الدعم لبعضهم البعض، وكذلك منع ازدحام قسم “الرسائل الخاصة” قليلا وتنظيفه”.

ولن يكون هناك عداد لحصد الإعجابات لقصص “إنستغرام”، على عكس المنشورات الأساسية الموجودة في الخلاصة الرئيسية.

وظل “إنستغرام” أكثر من عامين يختبر إخفاء حصد الإعجابات في المشورات على الخلاصة الرئيسية، قبل أن يتخذ قرارا بتركها بشكل افتراضي، بينما يمكن للمستخدمين اختيار إخفائها في منشوراتهم.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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