هل تعاني من جودة الصوت الضعيغة على هواتف غلاكسي؟ إليك الحل

إذا كنت تستخدم إحدى طرز هواتف سامسونج الذكية وكنت تعاني من ضعف الصوت عند تلقي المكالمات الهاتفية، فهذا من شأنه أن يسبب لك بعض القلق، خاصة وأن خيار استخدام مكبر الصوت للرد على المكالمات قد لا يبدو حلًا عمليًا خاصة في الأماكن العامة، أو عندما يكون هناك ضوضاء خارجي.

فيما يلي سنتعرف على كيفية تحسين جودة الصوت في هاتف سامسونج جالاكسي الخاص بك للحصول على أفضل تجربة صوتية ممكنة عند الرد على المكالمات الصوتية الواردة أو سماع الموسيقى أو اللعب بالألعاب:

تقدم لك ميزة تحسين جودة الصوت والتأثيرات العديد من الخيارات التي يمكنك ضبطها للحصول على جودة صوت أعلى بالإضافة إلى القدرة على تخصيص المؤثرات الصوتية وفقًا لاختيارك، وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) Settings في هاتف سامسونج جالاسكي الخاص بك.

اضغط على خيار (الصوت والاهتزاز) Sounds & Vibration.

اضغط على خيار (جودة الصوت وتأثيراته) Sound quality and effects.

في الشاشة التالية، سيظهر لك مجموعة من الخيارات، وهي:

Dolby Atmos: خيار مناسب عند تشغيل الوسائط المرئية.

Dolby Atmos for gaming: ستحصل على صوت غامر بشكل تلقائي عند تشغيل الألعاب.

UHQ upscaler: يتيح لك تحسين دقة صوت الموسيقى ومقاطع الفيديو للحصول على تجربة استماع أكثر وضوحًا.

Equaliser: يتيح لك تخصيص مستوى الصوت بحسب تفضيلاتك، بعد الضغط عليه سيظهر لك عدد قليل من الخيارات يمكنك ضبطها للمساعدة في تحسين جودة الصوت في هاتفك.

Adapt Sound: يتيح لك هذا الخيار اختيار صوت محدد سابقًا بناءً على العمر، كما يقدم لك أيضا خيار لتجربة اختبار السمع، حيث تعتبر طريقة مثالية لاختبار سمعك لزيادة تخصيص مستوى الصوت إذا كان لديك أي مخاوف بشأن سمعك.

ملاحظة: في بعض الأحيان ربما تكون المشكلة في منفذ سماعة الصوت نفسها، لذا تأكد من إبعاد الغبار والأوساخ عن هذا المنفذ من خلال استخدام الهواء المضغوط أو استخدام فرشاة صغيرة ناعمة لتنظيفها، بالإضافة إلى ذلك يجب عليك التحقق من أن غطاء الحماية الخاص بالهاتف لا يحجب الصوت الصادر من السماعة.