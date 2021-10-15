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هل تعلم كم بلغت أرباح "تسلا" جراء الارتفاع الأخير لعملة البيتكوين؟!

16 - أكتوبر - 2021
قيمة حيازة "تسلا" من البيتكوين ترتفع مليار دولار

قيمة حيازة "تسلا" من البيتكوين ترتفع مليار دولار

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ارتفعت قيمة حيازة شركة “تسلا” من عملة البيتكوين بنحو مليار دولار، مع الصعود القوي للعملة المشفرة في الأسابيع الماضية.

وتمتلك شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأمريكية حالياً 42.902 ألف وحدة بيتكوين، بعد أن أضافت ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملة المشفرة إلى ميزانيتها العمومية في فبراير الماضي.

وتقدر قيمة استثمارات “تسلا” في البيتكوين نحو 2.5 مليار دولار اليوم، بعد أن ارتفعت العملة المشفرة أعلى حاجز 60 ألف دولار.

وصعدت العملة المشفرة بنسبة 23% في أخر 30 يومًا، بدعم آمال بأن السلطات التنظيمية الأمريكية ستمنح موافقتها على أول صندوق استثمار متداول للبيتكوين في وقت لاحق من هذا الشهر.

وباعت “تسلا” نحو 10% فقط من حيازتها من البيتكوين في شهر أبريل الماضي، في مسعى لاكتشاف مدى سيولة العملة مقارنة بالنقد في الميزانية العمومية للشركة.

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