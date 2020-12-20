هل تعمل فورتنايت بشكل أفضل على الحواسيب القديمة؟

ميزة جديدة أعلنت عنها Epic Games تسمى (وضع الأداء) Performance Mode، تسمح للحواسيب القديمة تشغيل لعبة فورتنايت بشكل أفضل، وسيتم طرح وضع الأداء الجديد في الإصدار Alpha عبر الأنظمة التي تلبي الحد الأدنى من متطلبات اللعبة.

ويُطلب من اللاعبين التبديل إلى هذا الوضع للحصول على النتائج الأفضل، لكن يمكنهم تجاهله أو حتى تمكينه وتعطيله في أي وقت داخل اللعبة.

ووفقًا للشركة، فإن الوضع الجديد يوفر مكاسب كبيرة في الأداء من خلال تقليل الجودة المرئية في سبيل تقليل استخدام الذاكرة وتخفيف العبء على وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات.

ويعني ذلك أن اللعبة ستبدو أقل جودة حتى لا ترتفع درجة حرارة العتاد، وسيرى المستخدمون الذين يلعبون بلعبة فورتنايت عبر الأجهزة القديمة دليلًا حول الوضع عند تشغيل اللعبة.

كما أضافت شركة Epic Games أيضًا ميزة تسمح للاعبين بإزالة التراكيب العالية الدقة من برنامج تثبيت اللعبة، مما يوفر قدرًا كبيرًا من مساحة القرص يصل إلى نحو 14 جيجابايت.

وتدعي Epic Games أن المستخدمين الذين يشغلون الوضع الجديد سيشهدون زيادة كبيرة في معدلات الإطارات عبر الأجهزة القديمة، مقارنة بالإعدادات السابقة ذات الأداء المنخفض.

وستتمكن من استخدام وضع الأداء في كل من Battle Royale و Creative، ويعني ذلك إمكانية تشغيل فورتنايت بدقة 720 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية حتى عبر الحواسيب القديمة.

ويوفر وضع الأداء تحسينات لجميع المستخدمين الذين يختارون الاشتراك، إلا أن هناك بعض المتطلبات العتادية التي يمكن أن توفر تجربة أكثر سلاسة بشكل ملحوظ.

ولا تزال Epic Games توصي ببعض المواصفات الأساسية، مثل 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و SSD، لضمان أن تبقى اللعبة سلسة حتى في وضع الأداء الجديد هذا.

ولم تحصل فورتنايت هذا العام على أي من الميداليات ضمن حفل توزيع الجوائز السنوي لتكريم الإنجازات في صناعة ألعاب الفيديو The Game Awards، إلا أنها لا تزال عنصرًا أساسيًا في الألعاب عبر جميع الأنظمة الأساسية تقريبًا.

كما يمكن للمستخدمين الآن تشغيل اللعبة بمعدل 120 إطارًا في الثانية عبر منصات PS5 و Xbox Series X و Xbox Series S من خلال ميزة 120FPS Mode.

ويؤدي تشغيل 120 إطارًا في الثانية إلى الحد من الدقة بالنسبة لمنصتي PS5 و Xbox Series X عند 1440 بكسل بدلاً من 4K المعتاد، مع تقليل بعض الإعدادات الرسومية.