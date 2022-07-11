الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل تعود ميزة تشغيل واتساب على هاتفين؟

منذ 46 دقيقة
شعار تطبيق الواتساب

شعار تطبيق الواتساب

A A A
طباعة المقال

تم إيقاف ميزة الأجهزة المتعددة في واتساب منذ فترة طويلة، حيث كانت تتيح هذه الميزة للمستخدمين استخدام التطبيق على ثلاثة أجهزة في وقت واحد، ولكن لا يمكن أن يكون أي منها هاتفًا ذكيًا، ومع ذلك قد يتغير هذا قريبًا.

ووفقًا لتقرير حديث من “WABetaInfo”، يعمل واتساب على وضع مرافق جديد – وهي ميزة توصف بأنها “multi-device 2.0” تم رصدها مؤخرًا في واتساب beta لنظام Android الإصدار 2.22.15.1.

وباستخدام وضع companion mode، ستتمكن من ربط هاتف محمول آخر بحساب واتساب الخاص بك، وأنت تعرف ما هو أفضل جزء؛ لا تحتاج إلى اتصال إنترنت نشط على هاتفك الأساسي لإرسال الرسائل باستخدام الهاتف المرتبط.

وقد تعمل الميزة بشكل مشابه لطريقة عمل واتساب للويب، حيث سيتم نسخ الدردشة إلى الهاتف الثانوي بأمان، وقد تستغرق العملية بعض الوقت، كما تستغرق عند استخدام الويب أو رفيق سطح المكتب.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    دردشة واتساب
    3 علامات تدل على أن شخصاً ما يقرأ رسائلك!
    عملة بيتكوين
    هبوط إضافي.. خبير يتوقع السعر الذي ستصل اليه بيتكوين
    معركة قضائية محتملة مع إيلون ماسك تدفع أسهم تويتر نزولًا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوى الامن الداخلي
    مقتل مواطن سعودي في الضاحية.. وقوى الأمن تكشف ملابسات الجريمة
    كم بلغ سعر صرف الدولار في ثاني أيام عيد الأضحى؟
    تجلّط الدم.. المشروب الأشهر في العالم قد يكون مسؤولًا!